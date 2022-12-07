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Около 17% одобренных в Новосибирской области масштабных инвестпроектов не будут реализованы

Тринадцать из 78 одобренных в Новосибирской области в разные годы масштабных инвестиционных проектов (около 17%) прекращены досрочно, по семи продлен срок реализации, 11 – завершены, сообщила аудитор Контрольно-счетной палаты (КСП) региона Елена Саблина.

По ее данным, к началу второго полугодия 2022 года в области велась реализация 54 масштабных инвестпроектов. «Одной из причин нарушения сроков реализации проектов являются длительные сроки принятия решения о предоставлении участков без торгов»,– отметила госпожа Саблина, выступая в среду на строительном комитете заксобрания Новосибирской области. Среднее время получения в аренду земельных участков без торгов в Новосибирской области, по информации КСП, составляет 110 рабочих дней, в то время как у российского лидера по этому показателю – Тамбовской области – 20 рабочих дней.

«Реализация некоторых проектов затягивается. Например, проекты, которые реализуются на ТОСЭР “Линево”: из девяти семь прекращены в связи с отсутствием мощностей по подключению электроэнергии. Также затягивается реализация проекта OCSiAl в Академпарке, так как подстанция Академическая, строительство которой осуществлялось с привлечением бюджетных средств с 2012 года, в эксплуатацию не введена»,– рассказала госпожа Саблина. Она добавила, что вопрос достройки подстанции неоднократно поднимался КСП при проведении контрольных мероприятий. Ранее в OCSiAl назвали причиной переноса сроков строительства научно-производственного комплекса стоимостью около 640 млн руб. «трудности в налаживании стандартных производственных и потребительских цепочек».

Сообщалось, что от реализации масштабных инвестиционных проектов в Новосибирской области отказались OR Group (фабрика обуви, 760 млн руб. инвестиций), НПП «Беркут» (производство емкостей, 100 млн руб.), «Инд-Сибирь» (индюшачья ферма, 4,2 млрд руб.).

Дарья Решетникова

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