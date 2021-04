Обуви не дали ходу

OR Group — торговая платформа, которая объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Группа была основана в 2003 году, штаб-квартира расположена в Новосибирске. Компания изготавливает обу­вь под собственными брендами S-TEP, all.go, Pioneer of Arctic Travel, выполняет корпоративные заказы по производству и поставке спецобуви. В последние годы группа активно диверсифицирует бизнес, сокращая долю собственного производства в выручке. В октябре 2017 года OR Group привлекла 5,9 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже (тикер OBUV, с марта 2021 года — ORUP), эмитентом является ПАО «ОР». Контролирующим акционером (50%) — директор ГК Антон Титов. Выручка OR Group, рассчитанная по МСФО, в 2020 году составила 10,8 млрд руб. (–21,4% к 2019 году), чистая прибыль — 563 млн руб. (–66,6% к 2019 году), показатель EBITDA уменьшился на 35,8% — до 2,3 млрд руб.