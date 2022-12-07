Глава Минобороны Сербии назвал ситуацию на севере Косово взрывоопасной

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опасается эскалации на севере Косово и Метохии. По его словам, ситуация там взрывоопасная и свидетельствует о том, что сербам в Косово не рады.

«Атмосфера в Косово и Метохии настолько взрывоопасная и напряженная, что достаточно одной спички, чтобы все загорелось и пошло в нежелательном направлении»,— сказал господин Вучевич в интервью каналу Prva (цитата по ТАСС).

Министр уверен, что действия Приштины являются «четким сигналом» местным сербам. «Это организованный террор его (премьера Косово Альбина Курти.— "Ъ") администрации и его политика, которая заключается в полной этнической чистке в Косово»,— считает Милош Вучевич.

Обострение конфликта Сербии и Косово произошло в июле из-за решения Приштины заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии, для жителей северной части Косово. Эта привело к протестам, и введение запрета отложили до ноября. В конце месяца Косово отказалось от введения ограничений. Вчера, 6 декабря, президент Сербии Александр Вучич сообщил о столкновениях косовского спецназа с сербскими жителями.

Подробности — в материале «Ъ» «Сербию делят на две Германии».

Лаура Кеффер