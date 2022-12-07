Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зайду аль-Нахайяну. Они обсудили совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Также главы государств затронули «ситуацию в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья».

Как сообщила пресс-служба Кремля, господин Путин и президент ОАЭ констатировали последовательное выполнение всеми государствами--участниками ОПЕК+ согласованных решений. Они также обсудили продвижение торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах. Российско-эмиратские контакты на различных уровнях будут продолжены, добавили в Кремле.

Страны ЕС, G7, а также Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, ограничение действует с 5 декабря. Оно предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если эта нефть была продана по цене выше потолка. Москва осудила такое решение и готовит ответ.

Подробнее о предельной цене на российское топливо — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...