Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин позвонил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Зайду аль-Нахайяну. Они обсудили совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. Также главы государств затронули «ситуацию в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья».

Как сообщила пресс-служба Кремля, господин Путин и президент ОАЭ констатировали последовательное выполнение всеми государствами--участниками ОПЕК+ согласованных решений. Они также обсудили продвижение торгово-экономической кооперации, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах. Российско-эмиратские контакты на различных уровнях будут продолжены, добавили в Кремле.

Страны ЕС, G7, а также Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, ограничение действует с 5 декабря. Оно предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если эта нефть была продана по цене выше потолка. Москва осудила такое решение и готовит ответ.

Подробнее о предельной цене на российское топливо — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Дарья Эрозбек