Осужденный за расстрел сослуживцев Рамиль Шамсутдинов планирует вступить в ЧВК «Вагнер»

Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание в ИК-2 Тюмень за расстрел восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, намерен принять участие в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает источник «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Федотов, Коммерсантъ Фото: Андрей Федотов, Коммерсантъ

По данным telegram-канала Baza, Шамсутдинов записался добровольцем, когда в колонию приезжали представители ЧВК. Однако по итогу его взяли, сославшись на то, что «народу уже и так много, ты пока не нужен».

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял срочников и офицеров в воинской части, расположенной в поселке Горный в Забайкальском крае. По версии следствия, солдат прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к «столу снаряжения магазинов (обойм)». С собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм он начал стрелять сослуживцам в голову, грудь и спину. Восемь военнослужащих погибли, еще двое были тяжело ранены. Свою вину Рамиль Шамсутдинов признал. Он неоднократно жаловался на неуставные отношения в части.

В январе 2021 года его приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Он был признан виновным в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте