Володин: хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что «права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации». По его словам, все уехавшие из России граждане могут спокойно жить за границей, только если будут критиковать свою страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают. "Скитальцы" неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом,— станут ненужными»,— написал спикер в Telegram.

Свое заявление господин Володин сделал после того, как вчера, 6 декабря, в Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь» (в РФ внесен в реестр СМИ-иноагентов). Это решение приняли из-за того, что 1 декабря в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным. Телеканал его за это уволил, вслед за ним ушли еще несколько сотрудников. Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) назвала увольнение господина Коростелева ошибкой и попросила его и остальных вернуться. Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД внести бывшего ведущего в черный список.

Лаура Кеффер