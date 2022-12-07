Володин: хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что «права и свободы человека для США и Европы — лишь декорации». По его словам, все уехавшие из России граждане могут спокойно жить за границей, только если будут критиковать свою страну.
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают. "Скитальцы" неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом,— станут ненужными»,— написал спикер в Telegram.
Свое заявление господин Володин сделал после того, как вчера, 6 декабря, в Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь» (в РФ внесен в реестр СМИ-иноагентов). Это решение приняли из-за того, что 1 декабря в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным. Телеканал его за это уволил, вслед за ним ушли еще несколько сотрудников. Позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) назвала увольнение господина Коростелева ошибкой и попросила его и остальных вернуться. Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД внести бывшего ведущего в черный список.