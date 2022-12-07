Орбан призвал не увеличивать долги Евросоюза поддержкой Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что из-за поддержки Украины увеличивается общий долг Евросоюза. По его мнению, построить будущее Европы могут только сильные государства, а из-за растущего долга европейские страны слабеют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Если мы продолжим идти по пути к долговому сообществу, мы не сможем повернуть назад. Мы представляем себе другое будущее для Европы. То, что построено на сильных государствах-членах, а не на огромных кучах общего долга»,— написал премьер-министр Венгрии в Twitter.

В ходе заседания Евросовета страны—члены ЕС не смогли согласовать пакет финансовой помощи для Украины, который предусматривает кредитную поддержку до €18 млрд в 2023 году. Глава Минфина Венгрии Михай Варга заявил, что поддержку не удалось согласовать из-за того, что его страна наложила вето. Однако Виктор Орбан сообщил, что «никакого вето» не было.

В ноябре Европарламент одобрил новый проект финансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Против этого решения выступал Виктор Орбан. В качестве альтернативы он предложил, чтобы все страны ЕС помогали Украине из своих бюджетов в рамках двусторонних отношений. Он заявил, что Венгрия готова передать Украине около €146 млн.

Анастасия Ларина