СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского в Новошахтинске

Следственный отдел г. Новошахтинска СУ СКР Ростовской области возбудил уголовное дело по факту нападения неизвестного вооруженного мужчины на полицейского, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что сегодня около полудня в Новошахтинске два сотрудника ППС столкнулись с неизвестным, который открыл стрельбу. Один из полицейских получил ранение. Стрелявший скрылся.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия)», — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что создана следственно-оперативная группа. Расследование дела будет вести следователь первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.

В настоящий момент в Новошахтинске ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Перекрыто движение транспорта по маршрутам в сторону поселков Соколова-Кундрючинский, Водострой и Юбилейный. Жителям города администрация рекомендовала оставаться в помещениях.

Пострадавший сотрудник правоохранительных органов находится в больнице. Для помощи ему в Новошахтинск прибыла бригада хирургов из Ростова. Состояние полицейского оценивается, как средней тяжести.

Анастасия Назарова