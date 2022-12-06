Власти Новошахтинска попросили горожан оставаться в помещениях до задержания стрелявшего в полицейских

Администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города укрыться в помещениях на время поиска мужчины, стрелявшего в полицейских, следует из сообщения на сайте администрации.

«В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого»,— говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по служащим полиции из пулемета около полудня в пригороде Новошахтинска, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. Один из патрульных получил огнестрельное ранение

Анатасия Назарова