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Власти Новошахтинска попросили горожан оставаться в помещениях до задержания стрелявшего в полицейских

Администрация Новошахтинска рекомендовала жителям города укрыться в помещениях на время поиска мужчины, стрелявшего в полицейских, следует из сообщения на сайте администрации.

«В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого»,— говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по служащим полиции из пулемета около полудня в пригороде Новошахтинска, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. Один из патрульных получил огнестрельное ранение

Анатасия Назарова

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