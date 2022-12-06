Госдума в первом чтении приняла законопроект о пробации осужденных

Законопроект, предполагающий появление в РФ института пробации, принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Институт пробации — совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, систему пробации планируется ввести, чтобы способствовать эффективной адаптации граждан в обществе, восстановлению социально полезных связей и трудоустройству. Проект предполагает создание единого реестра участников пробации, который будет вести ФСИН.

Законопроект предлагает закрепить три вида пробации:

исполнительная пробация — помощь людям, приговоренным к наказанию, не связанному с изоляцией от общества. К этой категории, в частности, относятся условно осужденные и освобожденные по УДО;

пенитенциарная пробация — применяется к тем, кому суд назначил принудительные работы или лишение свободы как в период отбывания наказания, так и при подготовке к освобождению;

постпенитенциарная пробация — применяется к уже освободившимся гражданам.

«С введением в России системы пробации предусматривается помощь таким гражданам в решении проблем с проживанием, получением образования и новой профессии, устройством на работу, поиском родственников и решением других проблем, с которыми он может столкнуться. В том числе предусмотрено и оказание психологической помощи»,— сообщил председатель профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в пояснительной записке.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Исправленному верить».

Эрдни Кагалтынов