Группа Guns N`Roses подала иск к магазину «Пушки и розы»

Участники американской рок-группы Guns N`Roses подали иск к компании Jersey Village Florist, владеющей онлайн-магазином Texas Guns and Roses («Пушки и розы Техаса»). Музыканты обвиняют компанию в нарушении авторского права и использовании названия группы без ее разрешения или одобрения.

В иске, с которым ознакомилось издание USA Today, утверждается, что название магазина «может вызвать ассоциации с маркой Guns N`Roses, тем самым предполагая наличие связи с Guns N`Roses», а это может негативно сказаться на марке Guns N`Roses.

Онлайн-магазин Texas Guns and Roses торгует огнестрельным оружием и букетами из роз. Сайт магазина утверждает, что это крупнейший в Америке торговый центр по ассортименту огнестрельного оружия и аксессуаров. Заявку на оформление торговой марки магазин подал в 2014 году, а в 2016 году она была зарегистрирована.

В 2019 году участники рок-группы Guns N`Roses впервые узнали о существовании такого магазина, и в феврале 2020 года они направили владеющей им компании письмо с предупреждением о нарушении прав интеллектуальной собственности. Но компания не ответила ни на это, ни на последующие письма группы.

В связи с этим было принято решение обратитьcя в суд. Музыканты отдельно подчеркивают, что не хотят, чтобы их группа ассоциировалась с магазином, где продают огнестрельное и иное оружие. Истцы настаивают на том, чтобы магазин отказался от этого названия, а также выплатил им компенсацию и покрыл судебные издержки и услуги адвоката. У ответчика есть три недели на то, чтобы ответить на иск.

Алена Миклашевская