Новак: российская нефть останется востребована на рынке и после введения потолка цен

Введение ценового потолка на российскую нефть приведет к росту мировых цен, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Он сказал, что на фоне неопределенной ситуации Россия может снизить добычу нефти, но ненамного. Он утверждает, что российская нефть все равно будет востребована.

Господин Новак рассказал, что сейчас РФ при торговле нефтью взаимодействует с более мелкими трейдерами, а также использует новые схемы страхования поставок. «Такое вмешательство в рыночные инструменты, безусловно, влияет на работу наших компаний, на реализацию продукции на экспортные рынки. Тем не менее хочу подчеркнуть, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет покупателей»,— уверен он.

По словам вице-премьера, власти ожидают, что реализация российской нефти в декабре сохранится на уровне ноября. «Да, настали более сложные условия, но тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать, использовать новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Предельная стоимость на российскую нефть действует со вчерашнего дня, 5 декабря. Эту меру ввели страны Евросоюза (ЕС), G7, а также Австралия. Ценовой потолок установлен на уровне $60 за баррель. Россия из-за снижения поставок в ЕС переориентировала экспорт на другие рынки, крупнейшими покупателями стали Китай и Индия. США уже заявили, что не будут пополнять свой резерв нефтью из РФ.

Об ограничениях — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер