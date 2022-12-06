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Коммерсантъ FM
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США не планируют пополнять резерв российской нефтью после введения потолка цен

Стратегический нефтяной резерв США не будет пополняться за счет российской нефти после введения потолка цен на уровне $60 за баррель, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. У нее спрашивали о такой возможности, учитывая заявления президента Джо Байдена о том, что резерв не будет пополняться, пока стоимость нефти не опустится ниже $70.

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Нет, потому что это было запрещено»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома. В марте господин Байден подписал указ об эмбарго на российскую нефть.

Предельная стоимость на российскую нефть действует с 5 декабря — ее ввели страны Евросоюза, G7, а также Австралия. Ограничение предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже потолка.

О влиянии санкций на добычу в РФ — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Леонид Уварчев

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