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Коммерсантъ FM
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«Росэнергоатом» назвал невозможным перевод ЗАЭС под контроль МАГАТЭ

Переход Запорожской АЭС под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в принципе невозможен. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Переход станции под контроль МАГАТЭ и фактически под контроль Украины... У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня»,— сказал господин Карчаа (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, переход ЗАЭС под контроль МАГАТЭ — это выдуманная кем-то история, разогнанная в информационном пространстве. Он добавил, что агентство не обладает мандатом на управление АЭС.

Ранее глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что видит признаки подготовки России к возможной сдаче Запорожской АЭС. В Кремле и МИД РФ это отрицают.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. РФ и МАГАТЭ обсуждают возможность создания защитной зоны вокруг станции.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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