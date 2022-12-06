СКР подтвердил гибель пяти человек при взрыве газа в Нижневартовске

На месте взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске нашли тела еще четырех погибших. Подтверждена гибель пяти человек, три считаются пропавшими без вести, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

«В первый день нашли женщину, ее личность установили. Остальные семь человек считались пропавшими без вести... Сегодня ночью из этих семи нашли женщину, днем — двух мужчин и ребенка. Три остаются пропавшими без вести»,— сказали «РИА Новости» в региональном управлении СКР.

Взрыв произошел 4 декабря, в результате обрушилось два этажа дома. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Глава МЧС Александр Куренков называл ситуацию на месте происшествия непростой из-за «достаточно серьезного» завала.

Подробности — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Лаура Кеффер