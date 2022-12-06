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Коммерсантъ FM
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Авиакомпании Дальнего Востока объединят под одним брендом

Авиаперевозчики, которые входят в дальневосточную авиакомпанию «Аврора», перейдут на единый бренд, сообщил гендиректор компании Константин Сухоребрик. Предполагаемое название — Aurora Region.

«Это будет продолжение бренда "Авроры"» как основы большой региональной дальневосточной авиагруппы»,— рассказал господин Сухоребрик в интервью РБК.

Дизайн раскраски воздушных судов с логотипом Aurora Region разрабатывает московское брендинговое агентство «Пирс 5». Проект оценивается в 1,77 млн руб., следует из закупочной документации «Авроры». Ее гендиректор допустил, что у каждого перевозчика может остаться «своя идентичность, которая может отразиться в цветовой гамме».

В октябре, как выяснил «Ъ», Счетная палата уведомила правительство о риске завышения бюджетных субсидий «Авроре». Аудиторы подозревают некорректность начисления почти 900 млн руб. помощи в 2022 году, а также уже совершенных выплат на 600 млн руб. за 2021–2022 годы.

Подробности — в материале «Ъ» «Холостые выплаты "Авроры"».

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