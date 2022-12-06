Leoni: больше половины родителей в России забирают у детей гаджеты за плохие отметки

Большинство (74%) родителей в России контролируют школьные оценки своих детей, показал опрос сервиса для развития личностных и профессиональных навыков ребенка Leoni. 70% опрошенных вводят строгие ограничения за плохие отметки. В частности, 56% родителей забирают у детей гаджеты.

В нем приняли участие более 1080 родителей из городов-миллионников РФ в ноябре 2022 года.

В 15% случаев родители запрещают прогулки и времяпрепровождение вне дома. 13% респондентов урезают детям карманные расходы. Еще 7% родителей запрещают общение детей с друзьями на какой-то период времени.

30% респондентов сказали, что не наказывают своих детей за неудовлетворительные оценки. 7% опрошенных заявили, что вообще не обращают внимания на успеваемость ребенка. Эксперты отмечают, что плохими оценками 60% родителей считают двойки и ниже. 35% недовольны тройками, остальные — четверками.

Лаура Кеффер