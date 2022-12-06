При разборе завалов на месте взрыва дома в Нижневартовске обнаружено тело

Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте дома в Нижневартовске (Югра), где 4 декабря взорвались газовые баллоны. На место вызваны сотрудники следственного комитета. Информацию об этом подтвердили в МЧС и правительстве округа. По данным СКР, обнаруженное тело принадлежит женщине, она считалась без вести пропавшей. Ранее сообщалось, что после взрыва, предварительно, погибли шесть человек. Тело одного из них было опознано, остальные были объявлены пропавшими без вести. Спасатели планируют закончить разбор завалов не раньше, чем через три дня.

Взрыв в пятиэтажном доме на ул. Мира, 6а в Нижневартовске, в результате которого пострадали 15 человек, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

После ЧП в Нижневартовске по всей России могут провести внеплановые проверки газонаполнительных станций.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ-Урал» «Баллон разнес подъезд».

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