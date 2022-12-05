В Донецке погибли четыре человека в результате обстрела ВСУ

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Донецка. В результате обстрела четыре человека погибли и четверо пострадали.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации заявили, что сегодня, 5 декабря, ВСУ обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка два раза. Всего по району было выпущено 14 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина