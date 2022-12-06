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Коммерсантъ FM
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Киловатты повалили за Амур

Поставки электроэнергии в Китай растут

Экспорт электроэнергии из России в Китай с начала года вырос на 23%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В натуральном выражении объем поставки, по информации “Ъ”, мог достичь рекордного показателя 4,2 млрд кВт•ч. Однако китайское направление все еще не позволяет РФ заместить потерянный из-за военных действий рынок ЕС: в текущем году суммарный экспорт электроэнергии может снизиться на треть по сравнению с прошлым.

Министр энергетики России Николай Шульгинов

Министр энергетики России Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Министр энергетики России Николай Шульгинов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Экспорт электроэнергии в Китай по итогам 11 месяцев вырос на 23%»,— заявил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в понедельник, 5 декабря. Суммарно экспорт в натуральном выражении, по информации “Ъ”, составил около 4,2 млрд кВт•ч — рекордное значение за всю историю наблюдений. Для сравнения: за 2021 год «Интер РАО» (монопольный экспортер электроэнергии) впервые увеличило экспорт в Китай на 30% год к году, до 3,97 млрд кВт•ч, на фоне энергетического дефицита в КНР.

В 2021 году «Интер РАО» продало за рубеж рекордный объем электроэнергии — 21,8 млрд кВт•ч. Объем поставки в Финляндию вырос до 8,17 млрд кВт•ч, в Латвию, Литву и Эстонию — 4,7 млрд кВт•ч на фоне высоких цен. Поставки в Казахстан составили 1,8 млрд кВт•ч, в Грузию — 1,7 млрд кВт•ч, в Монголию — 0,49 млрд кВт•ч.

В «Интер РАО» не стали комментировать данные “Ъ” по объему поставок в КНР. Председатель совета директоров «Интер РАО» Игорь Сечин в конце ноября говорил, что на фоне жары и энергодефицита компания по просьбе КНР в январе—октябре нарастила поставки в Китай на 33%, примерно до 4 млрд кВт•ч. Статистика по экспорту электроэнергии после начала боевых действий на Украине закрыта, «Интер РАО» также перестало публиковать данные, а «Совет рынка» (регулятор энергорынков) перестал публиковать ее с июля.

Поставки электроэнергии в Китай идут из Амурской области по 25-летнему контракту «бери или плати», подписанному в 2012 году. «Интер РАО» покупает энергию у электростанций Дальнего Востока (в основном у «РусГидро»), а затем перепродает в Китай, дополнительно оплачивая услуги по ее передаче. Рентабельность поставок в КНР оценивалась в 30%, но регулятор ограничивает прибыль компании на уровне 5% по году, остальная выручка распределяется участникам рынка Дальнего Востока. Технические возможности ЛЭП позволяют России максимально передавать в Китай до 6–7 млрд кВт•ч, по оценкам Регины Лянзберг из Kept. Поставка в объеме 7 млрд кВт•ч возможна только при увеличении установленной энергомощности на Дальнем Востоке, отмечает она.

Самым крупным и рентабельным направлением для «Интер РАО» исторически были Финляндия, Латвия и Литва, куда уходило 60% экспорта. Однако в мае поставки туда остановились из-за проблем с расчетами. Россия успела продать в ЕС, по информации “Ъ”, около 4–5 млрд кВт•ч на фоне высоких цен.

Чтобы заместить европейское направление, «Интер РАО» увеличивает поставки в Казахстан, Монголию, Азербайджан, Казахстан и Грузию. Казахстан пока остается главным покупателем: поставки туда, по информации “Ъ”, могут составлять около 5 млрд кВт•ч. В «Интер РАО» опровергли “Ъ” данные по уровню поставок в Казахстан, отказавшись назвать актуальные цифры.

Оставшиеся у «Интер РАО» направления для экспорта вряд ли смогут заместить закрытые поставки в ЕС. Так, в октябре директор департамента международного сотрудничества «Россетей» Андрей Логаткин говорил, что экспорт электроэнергии из России по итогам 2022 года может упасть до 13,5 млрд кВт•ч, что на 38% ниже прошлогодних показателей.

Среди новых перспективных направлений — Азербайджан, считает Регина Лянзберг. В долгосрочных планах есть строительство второй линии 330 кВ Дербент—Хачмаз, а также параллельная работа энергосистем России, Азербайджана и Ирана, что, вероятно, может увеличить поставки в Азербайджан. Однако такие планы, вероятнее всего, будут выполнены уже за горизонтом 2023 года, предполагает госпожа Лянзберг.

Полина Смертина

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