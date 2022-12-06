Штабная мобилизация

В Госдуме в понедельник прошло первое отчетное совещание «Штабов Захара Прилепина». Представители регионов рассказали о том, с какими проблемами сталкиваются на местах и как помогают их решать, акцентируя внимание на темах, связанных со специальной военной операцией (СВО). А сопредседатель партии «Справедливая Россия—За правду» (СРЗП) Захар Прилепин признался, что не хочет «конструктивных отношений» с региональной властью, если она работает недобросовестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин (справа) помог СРЗП переориентироваться на «донбасскую повестку», но главным спикером по этому вопросу остался лидер партии Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Захар Прилепин (справа) помог СРЗП переориентироваться на «донбасскую повестку», но главным спикером по этому вопросу остался лидер партии Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На совещании присутствовали главы 13 действующих штабов и представители 15 регионов, где штабы только готовятся к открытию или созданы инициативные группы. Но планы у команды Захара Прилепина масштабнее: предполагается открытие штабов во всех регионах России и даже на сопредельных территориях.

Напомним, в августе 2021 года открылась приемная Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, где он сейчас проживает. После выборов в Думу-2021 писатель и политик отказался от мандата депутата, который передали Дмитрию Кузнецову. Приемная переквалифицировалась в штаб, который специализировался на расследованиях в сферах ЖКХ, здравоохранения, культурного наследия, транспортной доступности, образования и т. д. Затем штабы стали появляться и в других городах, а 28 января 2022 года состоялась презентация федерального штаба, созданного для координации работы коллег в регионах.

Как рассказывал на презентации Дмитрий Кузнецов, штаб — это структура в составе партии, которая «нацелена на выявление проблемных вопросов в жизни страны и проработку вариантов их решений». «Ключевым вектором» работы штаба депутат назвал федеральные расследования: штаб должен был стать «своеобразным центром корректировки региональной политики». Но СВО внесла в эти планы коррективы: штабы во многом переориентировались на помощь беженцам, работу с мобилизованными и их семьями. Появились штабы и на новых территориях — Луганско-Донецкий и Харьковско-Запорожский. А 15 сентября прошла презентация «патриотического рейтинга» губернаторов в условиях СВО.

Открывая совещание 5 декабря, председатель СРЗП Сергей Миронов напомнил, что его думская фракция единогласно поддержала СВО. «Начиная с 2014 года мы помогали чем могли нашим братьям, тем, кто с оружием в руках защищал свое право говорить на родном русском языке, чтить героев настоящих, в том числе героев Великой Отечественной войны, а не этих сволочей и мерзавцев в лице Бандеры и Шухевича»,— сказал партиец. По его словам, с начала СВО партия с участием штабов и центров защиты прав граждан передает на фронт квадрокоптеры, бронежилеты, каски, автомобили.

Саратовский штаб занимается расследованиями в области культурного наследия, здравоохранения и дорожной инфраструктуры, а также собирает гуманитарную помощь для жителей новых территорий, отчитался его руководитель, депутат облдумы Артем Чеботарев. «Сам я лично провожу встречи с мобилизованными, провожаю их на фронт, говорю напутственные слова. У меня появилось желание выступить с инициативой о том, что депутат любого уровня должен иметь возможность взять шефство над мобилизованными»,— сообщил депутат.

Глава краснодарского штаба Татьяна Аркадьева сообщила, что ее команда один раз в месяц собирает гуманитарную помощь для отправки в Мариуполь. Кроме того, она поделилась ноу-хау: «Мы перестали обращаться с письмами в администрации и контролирующие организации, они завалены обращениями. Мы привлекли к работе блогеров, выезжаем с ними туда, где граждане поднимают острые вопросы, снимаем ролики». На один из таких роликов о низкой зарплате медперсонала, по ее словам, оперативно отреагировал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, дав поручение провести проверку.

Глава омского штаба Александр Барко поведал, что его коллеги отправили на фронт гитары, губные гармошки и спортивный инвентарь, что вызвало восторг у мобилизованных — «тридцатилетние дядьки прыгали и радовались». А руководитель херсонского штаба, лидер движения «За правду» Роман Хренов рассказал, что его штаб занимался поставками гуманитарной помощи и помогал людям разыскивать родственников. «Взяли под шефство один из батальонов донецкой народной милиции, который располагался в Херсоне. Благодаря нам они одеты-обуты. Не буду преувеличивать, если скажу, что помогаем им, по сути, только мы»,— сообщил господин Хренов.

Подводя итоги совещания, Захар Прилепин посетовал, что «в каждом регионе есть начальники, которые не участвуют в СВО, саботажничают, ленятся, подворовывают». И с такой региональной властью ему бы не хотелось «конструктивных отношений», признался политик. «Когда я получаю звонок из региона с просьбой усмирить своих "хунвейбинов", я понимаю, что штаб работает»,— сказал он.

Политолог Алексей Макаркин считает, что фактор Захара Прилепина сыграл важную роль в переориентации «Справедливой России», которая была умеренной социально окрашенной партией, а после объединения с партией «За правду» стала едва ли не самой активной и радикальной сторонницей СВО в Думе. «Но главным спикером по этому вопросу оказался куда более политически опытный Сергей Миронов. Так что Прилепин принес идеологию, но не стал аппаратным победителем»,— констатирует эксперт. По его мнению, после выборов в Думу власти «притормозили проект Прилепина», но он может быть использован на президентских выборах-2024, и в этом смысле штабы придутся кстати.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский полагает, что Захар Прилепин в момент вхождения в СРЗП «выглядел ярче», чем теперь. Но сейчас все оппозиционные партии испытывают трудности, потому что сложившаяся ситуация в первую очередь работает на партию власти, поясняет эксперт. У оппозиции же «есть проблемы с поиском своей повестки и своего способа коммуникации с избирателями, и получается у них это с разной степенью успешности»,— резюмирует господин Потуремский.

Ксения Веретенникова