В Молдавии наблюдаются сбои в энергосистеме

В работе энергосистемы Молдавии зафиксированы сбои, сообщает оператор передающей системы республики «Молдэлектрика». В госпредприятии также предупредили о возможных перебоях в энергоснабжении.

«Сообщаем о сбоях в энергосистеме. Возможны отключения (электроэнергии.— "Ъ")»,— говорится на странице оператора в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta).

Кроме того, скачки напряжения наблюдаются и в Приднестровье. По данным «Днестрэнерго», информации об отключениях потребителей нет.

В последний раз о проблемах с электричеством молдавские власти сообщали 23 ноября на фоне российских ракетных обстрелов территории Украины. Тогда компания «Энергоатом», которая поставляет в Молдавию часть мощностей, подтвердила аварийную остановку всех энергоблоков Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. МВД Приднестровья также сообщило о перебоях с электроснабжением.

Сегодня, 5 декабря, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В связи с ракетными обстрелами энергетическая компания «Укрэнерго» ввела в стране аварийные отключения света.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева