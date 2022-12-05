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Коммерсантъ FM
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«Оформили показ как настоящее театральное представление»

Анна Минакова — о новой коллекции Mastersuit

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает, насколько удачно был подобран формат мероприятия.

Фото: Mastersuit

Фото: Mastersuit

В самом конце ноября с помпой прошел показ новой коллекции Mastersuit. Для него выбрали историческую сцену Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко.

Оформили показ как настоящее театральное представление, в котором участвовали премьер и прима Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова, а также композитор и пианист Никола Мельников и Константин Дорохов в сопровождении струнного оркестра. Место популярному искусству тоже нашлось — в конце показа выступила Полина Гагарина. Отвечал за постановку режиссер Дмитрий Отяковский.

На подиуме, то есть сцене, модели в дневных и вечерних нарядах Mastersuit. И тут хочется добавить свою ложку дегтя: лично я бы дневные casual-луки оставила за пределами этого показа, сконцентрировавшись на «коктейле», black tie и white tie. По мне, они больше подходили обстановке, чем бомберы с кедами.

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Фото: Mastersuit

Фото: Mastersuit

Фото: Mastersuit

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Фото: Mastersuit

Фото: Mastersuit

Фото: Mastersuit

Хоть мы и говорим «новая коллекция», все же самая сильная сторона бренда — классические костюмы и вечерние платья, которые больше двух десятилетий в Mastersuit шьют на заказ, а эти предметы одежды практически неподвластны понятию «новое и старое». Мои личные фавориты из огромного количества луков — женские пиджаки с вышивкой, длинные расшитые жилеты и напоминающие стиль «Великого Гэтсби» платья.

Гостям, кстати, тоже предложили нарядиться: дресс-код мероприятия — black tie. И очень приятно было видеть, что большинство решило его соблюсти.

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