СМИ: Дзюба хочет продолжить карьеру за границей

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба намерен продолжить карьеру за пределами России, сообщает портал Metaratings.ru. По его данным, Дзюбой заинтересовались клубы из Объединенных Арабских Эмиратов, но конкретного предложения пока никто не сделал. Портал пишет, что к нападающему также сохраняют интерес «Торпедо» и «Урал», но российские клубы не могут «приблизиться к зарплатным ожиданиям» Дзюбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Артем Дзюба

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В ноябре Дзюба покинул турецкий «Адана Демирспор» по соглашению сторон. Он подписал контракт с клубом 18 августа на один год с возможностью продления на один сезон. В итоге россиянин провел пять матчей за команду и забил один гол. До этого он на протяжении семи сезонов (с 2015 года) выступал за «Зенит». На счету нападающего было 249 матчей и 108 голов.

О карьере футболиста — в материале «Ъ FM» «"Артем Дзюба вполне еще может найти свою команду"».

Лаура Кеффер