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Коммерсантъ FM
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Путину доложили о ЧП в Рязанской и Саратовской областях

Владимир Путину сообщили о происшествиях в Рязанской и Саратовской областях, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На аэродроме под Рязанью сегодня, 5 декабря, взорвался бензовоз, погибли три человека. СМИ также писали о взрыве на территории военного аэропорта в Энгельсе, но губернатор Саратовской области сказал лишь, что гражданские объекты не пострадали.

Господина Пескова во время пресс-колла попросили прокомментировать информацию о ЧП. Он сказал, что «только видел сообщения из СМИ», но точной информацией не располагает, и переадресовал вопрос в Минобороны. На уточняющий вопрос о том, было ли доложено о ЧП президенту, он ответил утвердительно: «Разумеется. От всех соответствующих служб президент регулярно получает информацию об всем, что происходит».

Взрыв под Рязанью произошел на военном аэродроме в Дягилево: там загорелся и взорвался бензовоз. Что послужило причиной взрыва, неизвестно.Telegram-канал Baza писал, что в Энгельсе, где находится авиабаза ВКС России, один из местных аэродромов был атакован БПЛА. В Минобороны информацию о происшествиях пока не комментировали.

Лаура Кеффер

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