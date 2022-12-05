Саратовский губернатор прокомментировал сообщения о взрыве на аэродроме в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об отсутствии «поводов для беспокойства» в связи с распространившейся в социальных сетях информацией о взрыве на территории военного аэропорта в Энгельсе.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что один из местных аэродромов был атакован БПЛА в результате пострадали два самолета. Другие СМИ и Telegram-каналы позднее писали, что инцидент произошел в Энгельсе, где находится авиабаза ВКС России. Там дислоцируются стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Минобороны информацию пока не комментировало, в пресс-службе Центрального военного округа не отвечают на звонки.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами»,— написал в Telegram-канале господин Бусаргин.

Ранее сегодня, 5 декабря, «РИА Новости» и ТАСС сообщили, что на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. По данным «РИА Новости» погибли три человека, ТАСС сообщил, что двум пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью. По данным СМИ, взрыв произошел на военном аэродроме в Дягилево. Там работает 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации).

Сергей Петунин, Саратов