Власти подтвердили взрыв бытового газа в жилом доме в Ярославле

Мэрия Ярославля подтвердила, что в жилом трехэтажном доме произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось сегодня утром, 5 декабря, пострадал один человек. СУ СКР по Ярославской области сообщило, что по факту взрыва возбуждено дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Произошел взрыв бытового газа. Повреждено перекрытие в квартире и балкон»,— сообщили журналистам в мэрии (цитата по ТАСС).

По данным областного МЧС, из дома эвакуировали 44 человека. Мэр Артем Молчанов утверждает, что под завалами людей нет.

Вчера, 4 декабря, в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме, обрушились два этажа. По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 пострадали. Разбор завалов еще продолжается.

Подробности — в публикации «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Лаура Кеффер