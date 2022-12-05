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Коммерсантъ FM
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Власти подтвердили взрыв бытового газа в жилом доме в Ярославле

Мэрия Ярославля подтвердила, что в жилом трехэтажном доме произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось сегодня утром, 5 декабря, пострадал один человек. СУ СКР по Ярославской области сообщило, что по факту взрыва возбуждено дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Произошел взрыв бытового газа. Повреждено перекрытие в квартире и балкон»,— сообщили журналистам в мэрии (цитата по ТАСС).

По данным областного МЧС, из дома эвакуировали 44 человека. Мэр Артем Молчанов утверждает, что под завалами людей нет.

Вчера, 4 декабря, в Нижневартовске взорвался баллон с газом в пятиэтажном доме, обрушились два этажа. По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 пострадали. Разбор завалов еще продолжается.

Подробности — в публикации «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Лаура Кеффер

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