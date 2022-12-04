Красно-синие начинают и не проигрывают

ЦСКА упрочил лидерство в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В воскресенье армейцы в гостях в напряженнейшем противостоянии, исход которого решался в овертайме, обыграли УНИКС со счетом 95:93. ЦСКА, таким образом, показал лучший в своей истории старт в первенстве лиги — победа в Казани стала для команды уже 14-й подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Богданова / УНИКС Фото: Ксения Богданова / УНИКС

ЦСКА и УНИКС, на данный момент две сильнейшие команды Единой лиги ВТБ, уже встречались в первом круге. Но московский матч надежд, на него возлагавшихся (а ждали от игры настоящей битвы с непредсказуемым сценарием), по большому счету не оправдал. В тот раз ЦСКА достаточно было включить режим форсажа в третьей четверти и потом уже без особых проблем контролировать ход игры.

За время, минувшее после московского матча, и ЦСКА, и УНИКС осечек не знали. Но если казанцы все-таки иногда чуть пробуксовывали, давая соперниками какие-то шансы, то армейцы оставляли после себя выжженную землю, в каждом матче стабильно набирая более ста очков. А средний их перевес в последних четырех встречах составлял поразительные 39 очков.

Пугающий, что и говорить, темп конкурента на казанцев, однако, впечатления не произвел.

УНИКС начал воскресную игру сильно, решив два тесно связанных вопроса. А именно свел к приемлемому уровню эффективность центрового ЦСКА Николы Милутинова и добился хорошей игры от своего «большого» — Джалена Рейнольдса.

В первом московско-казанском противостоянии он напоминал о себе эпизодически, а тут и сам забивал, и не позволял вольготно чувствовать себя Милутинову. А еще пошли броски у Дэрила Мейкона и Станислава Ильницкого. Пошли серией, а потому ЦСКА с его вдруг ставшей вполне прозрачной обороной уже к середине четверти отстал на 11 очков.

К счастью, такое начало матча качеству зрелища нисколько не навредило. ЦСКА спокойно перенес пропущенный удар и принялся шаг за шагом сокращать отставание. Получалось не то чтобы легко, но у армейцев есть кому взять на себя игру. Скажем, Каспер Уэйр доставил казанцам множество неприятностей, не ограничиваясь вроде бы предписанной ему самой природой ролью снайпера (рост Уэйра всего 178 см), а умудряясь забивать в краске, да еще с фолами. Ну и, конечно, Алексей Швед, без попаданий и передач которого у ЦСКА ничего не получилось бы.

Стоило, однако, армейцам выровнять игру, как у УНИКС нанес еще один удар. Казалось, зеркально повторяется сценарий первого матча.

Только теперь в третьей четверти в режим усиленной мощности переключились казанцы. Мейкон, Ильницкий, неутомимый Рейнольдс организовали для хозяев еще один рывок, и в этот раз преимущество УНИКСа достигало в моменте уже 14 очков. И вроде бы это была заявка на победу. А попытки наставника армейцев Эмила Райковича, вынужденного брать тайм-ауты, найти сочетание, способное остановить казанцев, представлялись обреченными на неудачу. Но Райкович нужное сочетание нашел.

На площадке у ЦСКА все чаще одновременно стали появляться и Милутинов, и второй «большой» армейцев Ливио Жан-Шарль. С таким преимуществом в росте и весе под кольцами УНИКСу уже было чрезвычайно сложно справиться, и игра вновь перевернулась. Снова ЦСКА вернулся в игру, а в самой концовке, после того как Уэйр точно выстрелил с дистанции, казалось, даже перехватил инициативу. Но тут же последовал такой же по ценности ответ Рейнольдса. Швед ответил еще одним трехочковым, и снова УНИКС усилиями Энтони Брауна счет сравнял. Все это уложилось в какие-то 40 секунд!

И было бы даже обидно, если бы такой матч обошелся без овертайма. Но он не обошелся. В принципе игра вполне заслуживала пары-тройки дополнительных пятиминуток, но все-таки фактор Шведа (с 25 очками в активе он стал самым результативным игроком встречи) да удивительно вовремя проснувшийся снайперский талант Никиты Курбанова склонили чашу весов в пользу армейцев, которые победили со счетом 95:93.

ЦСКА выдал свой лучший в истории лиги старт (эта победа была 14-й подряд) и упрочил лидерство в чемпионате, оторвавшись от УНИКСа уже на две победы, причем в очных матчах.

До абсолютного рекорда, установленного в сезоне 2013/14 «Химками» (18 побед подряд), еще далековато, но с такой игрой армейцы могут его побить уже к середине января.

Александр Петров