Эстафетный крест

В первый день осени в столичном «Главклубе» прошел сольный концерт Ярослава Дронова, в последние годы прославившегося под сценическим именем Shaman. О певце и его аудитории — Борис Барабанов.

Для самого востребованного молодого певца страны, чей клип «Встанем» в июне целиком поставил в свой эфир Дмитрий Киселев, а другой, «Я русский», за месяц набрал 12 млн просмотров на YouTube, в «Главклубе» людей было маловато. Автор этих строк рассчитывал увидеть длинную очередь на улице, как это бывало во времена гастролей зарубежных звезд. Однако клуб вместимостью 3 тыс. человек был заполнен наполовину.

Казалось, артист не рассматривал свое выступление в «Главклубе» как некую веху в своей карьере, хотя сам признался со сцены, что это его первый сольный клубный концерт. Сольные выступления в столице у него уже были, например в Зеленом театре ВДНХ. При этом певец много участвует в сборных мероприятиях в столичном регионе. Только в последний месяц это были фестивали «Сыр, пир, мир», «Русское поле» и «Спасская башня». Возможно, те, кто интересовался только двумя самыми популярными песнями артиста, «Встанем» и «Я русский», послушали их там, а платить от 1800 до 7000 руб. за билеты на сольник в «Главклубе» не захотели.

Пришли фанаты. У многих в руках были удобные для махания российские триколоры. Они и поднялись над головами зрителей, когда началось действо.

После вокализа, прозвучавшего из динамиков, и инструментального вступления аккомпанирующей группы Shaman вышел на сцену, и воцарилась тишина. Певец распростер руки и замер в неподвижности (трюк, знакомый всем фанатам Майкла Джексона). Публика зашлась в восторженном крике, но пауза затянулась. Зрители прочувствовали магию явления звезды, но для таких театральных эффектов народа в зале было все же недостаточно.

«Я стою перед вами, как перед богом»,— Shaman произнес первые строчки песни «Спасибо», и чем больше он пел, тем яснее становилось, что, проведя десять лет в поисках своего лица и стиля, он остановился на эстрадно-шансонной манере, которую в новом веке на отечественной сцене успешно культивировали Григорий Лепс и Стас Михайлов. Большая часть авторского материала Ярослава Дронова — это тот самый «постшансон», который обслуживает условную «бухгалтерию», женщин, истосковавшихся по крепкому мужскому плечу и сильному голосу. А парень-то молодой, симпатичный. Его старшие коллеги если и радуют, то как-то уже скорее по инерции, без огонька.

Эстафетная палочка попала в надежные руки. Вернее, не палочка, а крест. В соцсетях молодого артиста можно найти его недавнее фото с большим крестом на груди, на снимке он в компании Григория Лепса на фоне портрета Владимира Путина, подпись гласит: «Григорий, спасибо вам за крест, теперь он будет со мной».

Ярослав Дронов много общается с публикой, не уходя далеко от простых тем вроде собственной биографии и представления аккомпаниаторов. Он знает, в какие моменты нужно дать попеть публике, а в какие — продемонстрировать собственный диапазон. Он точно выбрал кавер-версии для своей программы. «Дельтаплан» Эдуарда Артемьева, «На заре» «Альянса» и «Танцы на стеклах» Максима Фадеева — беспроигрышные номера, как и «Улетай» с популярным фрагментом из «Князя Игоря» в припеве. Все это певец оттачивал долгие годы, и публика наконец возвращает ему долг — несет огромные букеты цветов, как Филиппу Киркорову или Софии Ротару.

Финал концерта — вполне газмановская по духу и мелодике «Встанем», песня «Я русский», как раз накануне ставшая предметом пародии Александра Гудкова («Я узкий»), и «Гимн России», который Shaman исполнил в Крыму на День государственного флага и в результате вышел с ним на первое место в трендах YouTube. Этот блок песен в репертуаре Дронова существует как бы отдельно от «постшансонного» материала и заставляет говорить о нем как о лице нового патриотизма и чуть ли не как о «голосе СВО». Но после концерта в «Главклубе» такая постановка вопроса кажется преувеличением. Флаги были, но ни одного человека с символикой Z и V корреспондент “Ъ” в зале не видел. Может, не повезло. Shaman же в своих монологах между песнями соответствующие темы не поднимает.

Если представить себе, что в зал попал человек, который провел последний год в коме, ничто на концерте не сообщило бы ему о контексте, в котором принято рассматривать этого певца. «Встанем» — песня о ветеранах Великой Отечественной. «Я русский» — патриотизм на пшеничном поле. А гимн — ну что гимн. Джими Хендрикс играл гимн США в Вудстоке, а Серж Генсбур пел «Марсельезу». Shaman — эстрадный певец, который дождался своего часа и нашел свою аудиторию. Контекст же сам его догнал, а он и не сопротивлялся.