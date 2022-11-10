Официальный российский магазин мобильных приложений, разработанный VK при поддержке Минцифры. Доступен только для Android. Бета-версия RuStore вышла 25 мая 2022 года.

К середине июля в магазине было размещено более 1 тыс. приложений. На тот момент пользователи установили RuStore 500 тыс. раз и скачали приложения около 1,1 млн раз. Более 50% всех загрузок пришлось на финансовые приложения, в частности, подсанкционных банков — «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и Альфа-банк. На категорию «Инструменты» («полезные сервисы для жизни и работы») приходилось 10% скачиваний, «Развлечения» — 9%, «Покупки» — 6%.

В октябре VK отчиталась, что RuStore загрузили 2,4 млн раз.