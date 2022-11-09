«Мемориал» не смог стать неликвидом

Правозащитный центр «Мемориал» в третий раз не смог обжаловать ранее вынесенное решение о ликвидации за «системное нарушение» законодательства об иноагентах. Соответствующая жалоба отклонена коллегией судей Второго кассационного суда, который согласился с прокуратурой Москвы и столичным минюстом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заседание судебной коллегии Второго кассационного суда в среду длилось около двух с половиной часов. За это время успели выступить не только юристы ПЦ «Мемориала», но и прокуроры, а также представитель московского минюста. Первые указывали, что ликвидировать ПЦ нельзя по нескольким веским основаниям, их оппоненты — что все эти основания необоснованны.

Напомним, в ноябре 2021 года, прокуратура Москвы потребовала ликвидировать ПЦ за «системное нарушение законодательства об иностранных агентах», в частности, отсутствие маркировки на книгах, материалах сайта и постах в соцсетях признанного иноагентом «Мемориала». Ведомство также указало на использование «несоответствующих» формулировок при размещении маркировки (например, вместо «иностранный агент» или «признан иностранным агентом» могли быть размещены только указания на нормы законов, регулирующих требования к маркировке).

Ни прокуратура, ни Минюст не поясняли, впрочем, как дословно должна звучать соответствующая формулировка и как именно ее размещать при каждом публичном сообщении в сети или в печатных материалах.

Надзорный орган обращал внимание, что отсутствие иноагентской маркировки в материалах правозащитного центра несет «риск для развития детей и вреда здоровью», способный «вызывать депрессивное состояние». Прокуроры представили суду результаты экспертизы, согласно которым в материалах на сайте «Мемориала» были «обнаружены признаки оправдания экстремизма». Их эксперты выявили в связи с публикацией списков российских политзаключенных.

«Мемориал», в свою очередь, заверил, что устранял все выявляемые нарушения маркировки в 2018, 2019 и 2020 годах, заплатив более 4 млн руб. штрафов. Доводы о том, что эти нарушения, во-первых, устранены и не могут быть основанием для повторного наказания (в виде ликвидации), а во-вторых, «не представляют никакой общественной опасности», прозвучали в апелляционных и кассационной жалобах.

«Вероятно, никто так и не узнает, являются ли "материалом НКО, выполняющей функции иноагента" (из иска прокуратуры с требованием ликвидации.— “Ъ”) мерч, визитки, приглашения на кинопоказ, заявления о преступлении, гуманитарная помощь,— говорится в заявлении юристов "Мемориала", сделанном в связи с подачей жалобы во Второй кассационный суд.— Открытым остается и вопрос, может ли случайный прохожий, представившийся сотрудником некоммерческой организации, отправить от имени НКО "материал" без маркировки. Последний штраф за немаркировку ПЦ получил за письмо в МИД, о существовании которого узнал от прокуратуры. Письмо отправил сотрудник с личной почты, а в демонстративном нарушении требований маркировки прокуратура во время ликвидации обвинила "Мемориал"».

Ликвидация организации нарушила право на свободу объединения и слова, настаивали в ходе судебного разбирательства юристы Александра Баева и Ева Корнейчик. Они напомнили о решении ЕСПЧ от 14 июня 2022 года, в котором Страсбург признал, что включение «Мемориала» в реестр НКО-иноагентов в 2016 году нарушило несколько статей Конвенции и, соответственно, права правозащитников в части свободы объединений и выражения мнения. И госпожа Корнейчик, и госпожа Баева поочередно напоминали суду о «почти 30-летней работе» «Мемориала» по делам о пытках, похищениях и убийствах граждан, в том числе на территории Чечни.

«Суды верно решили ликвидировать "Мемориал",— заявила, в свою очередь, одна из прокуроров.— Отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причиняет вред обществу, так как подобным образом правозащитный центр препятствует осуществлению должного контроля за своей деятельностью».

«Против удовлетворения жалобы»,— коротко высказался и сотрудник минюста Арсений Синдецкий.

Судья Лариса Шеломанова удалилась на десять минут и, вернувшись, определила: «Жалобу оставить без удовлетворения». Это означает, пояснили “Ъ” юристы ПЦ «Мемориал», что у защиты остался один вариант для «исчерпания» всех средств на национальном уровне — обратиться с жалобой на решение о ликвидации в Верховный суд. «Скорее всего, справедливость придется искать за пределами РФ, в международных судах»,— предположила Александра Баева.

Напомним, 30 октября представители «Международного Мемориала» (также ликвидированного в декабре 2021 года за нарушение иноагентского законодательства) оспорили в ЕСПЧ свою ликвидацию. ПЦ «Мемориал» пока не исчерпал все возможности для защиты на национальном уровне, без чего жалоба в Страсбург невозможна. На платформе ликвидированного ПЦ «Мемориал» сегодня работает одноименный центр защиты прав человека, юристы которого и обратились в ЕСПЧ от имени «Международного Мемориала».

Алексей Свиридов, Мария Старикова