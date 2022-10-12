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Коммерсантъ FM
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Экологию Липецка проверили по страсбургскому счету

ЕСПЧ присудил компенсации россиянам за плохой воздух

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 22 заявителям из Липецка компенсацию в размере €55 тыс. за плохую экологию в городе. Жалоба на государство, которое, по мнению заявителей, не приняло мер по защите окружающей среды от вредных выбросов промышленных предприятий, была подана еще в 2009 году, а коммуницирована только в 2019-м. Страсбургский суд согласился, что до начала прошлого десятилетия действия властей были недостаточными, но после ситуация улучшилась.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Страсбургский суд во вторник опубликовал решение по жалобе 22 жителей Липецка, дома которых расположены вблизи промышленных предприятий, в том числе металлургического и цементного заводов. В 2009 году они обратились с иском в Советский районный суд Липецка к четырнадцати федеральным и региональным государственным учреждениям с требованиями моральной компенсации. Истцы утверждали, что чиновники не принимают меры по улучшению экологической ситуации в городе. В частности, жители указывали, что концентрация вредных веществ в воздухе и питьевой воде в Липецке постоянно превышала предельно допустимые уровни, а также что вокруг промышленных предприятий города не были созданы санитарно-защитные зоны.

Истцы ссылались на нарушение ст. 8 Европейской конвенции о праве на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. Районный суд отклонил их требования, заявив, что власти не пренебрегали мерами по охране окружающей среды. С 1998 по 2008 год, говорилось в решении, муниципальные и региональные органы власти регулярно проводили плановые и внеплановые оценки состояния атмосферного воздуха, воды и загрязняющей промышленной деятельности, а также налагали штрафы, выносили предупреждения и возбуждали административные дела в случае нарушений. После этого жители обратились в ЕСПЧ, их жалоба была коммуницирована лишь в 2019 году.

Каждый из заявителей требовал от €41 тыс. до €75 тыс. в качестве компенсации морального вреда, ссылаясь в том числе на доклад Счетной палаты РФ 2007 года, в котором говорилось, что «Липецк является одним из городов с наибольшим загрязнением воздуха, вызванным присутствием в воздухе формальдегида, бензопирена, фенола и диоксида азота». По данным ведомства, в 2001 году было обнаружено избыточное количество диоксида азота, железа, меди и фенола в эксплуатационных сточных водах.

ЕСПЧ признал, что промышленное загрязнение воздуха и неспособность властей регулировать производственные операции в 1998–2013 годах оказали негативное влияние на право заявителей на уважение их частной жизни, которое не может быть компенсировано простым установлением нарушения. Суммы, заявленные ими, по мнению Страсбургского суда, являются чрезмерными. В итоге каждому из них ЕСПЧ присудил по €2,5 тыс. и по €10 компенсации издержек.

Правозащитник из Воронежа Илья Сиволдаев говорит, что ЕСПЧ ранее признал аналогичные нарушения для жительницы Череповца в 2005 году по жалобе 2000 года. Юрист отмечает, что новое постановление является более подробным: в нем анализируются позитивные результаты защиты жителей от чрезмерного промышленного загрязнения воздуха. Так, например, ЕСПЧ «с удовлетворением» отмечает, что после 2017 года в рамках федеральных и региональных программ местные предприятия технически усовершенствовали свои объекты, а система мониторинга воздуха в Липецке и его области была модернизирована для обеспечения более точных и полных измерений выбросов. «Суд находит существенным увеличение средств, выделяемых государством на поддержку экологических программ в Липецке, примерно со средних €4 млн в год в 2002–2018 годах до примерно €37 млн в год в 2018–2024 годах. Без сомнения, это должно усилить реализацию соответствующих мер и способствовать дальнейшему эффективному управлению качеством воздуха и экологической ситуацией в Липецке»,— сказано в постановлении.

Согласно принятому в июне 2022 года Госдумой закону, не подлежат исполнению решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Это связано с прекращением членства России в Совете Европы. Выплаты по решениям, которые вынесли до 15 марта, Генпрокуратура может производить до 1 января 2023 года, но только в рублях. По сообщениям правозащитников, россияне, по чьим жалобам ЕСПЧ принимал решения после указанной даты, уже начали получать из Генпрокуратуры отказы в выплате компенсаций. «Постановление от 11 октября 2022 года исполнению в России не подлежит,— признает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.— Исходя из обстоятельств, истцам необходимо искать другие способы защиты своих интересов, например обратиться в Конституционный суд РФ или Комитет по правам человека ООН».

Сергей Толмачев, Воронеж; Анастасия Корня

ЕСПЧ изучил подмосковный мусор

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €40 тыс. активистам, которые выступают против мусорного полигона «Алексинский карьер» в 4 км от подмосковного Клина.

Полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в Клину

Полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в Клину

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Полигон твердых бытовых отходов «Алексинский карьер» в Клину

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Полигон «Алексинский карьер» был открыт в 1993 году, сейчас его эксплуатирует ООО «Комбинат». Изначально там принимали мусор Клинского района, но с 2013 года на свалку стали свозить отходы из Москвы (см. “Ъ” от 7 апреля 2018 года). Летом 2016 года жители Клина и близлежащих деревень стали ощущать неприятный запах — и с тех пор жители периодически выходили на митинги с требованием закрыть свалку. Десять клинчан обратились в ЕСПЧ: они указали, что эксплуатация полигона нарушает право на уважение их личной и семейной жизни. Кроме того, они пожаловались на «отсутствие эффективных внутренних средств правовой защиты» (см. “Ъ” от 29 октября 2019 года). Жители также пожаловались на ограничение свободы мирных собраний — ведь их штрафовали за организацию митингов или участие в них.

Суд признал, что была нарушена ст. 8 Конвенции о правах человека (право на уважение частной жизни и жилища). По мнению ЕСПЧ, некоторое время свалка работала с нарушениями, что «было бы невозможно без некоторых упущений со стороны властей». Кроме того, суд признал, что была нарушена ст. 11 конвенции (свобода собраний).

Анна Васильева

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