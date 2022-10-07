То вместе, то поврозь

В Москве 23 сентября прошла конференция «Случай из практики», организованная реабилитационным центром «Три сестры». Врачи, реабилитологи, руководители клиник делились опытом. Речь шла не о протоколах лечения, препаратах или технологиях, а о гораздо менее очевидной вещи — как организовать процесс, когда пациентом заняты сразу несколько специалистов. Кто решает и несет ответственность?

С конференции я возвращался на каршеринге, и мне пришло в голову, что нынешняя медицина похожа на транспортную систему большого города, где четкая и умная организация движения часто важнее индивидуальных достоинств твоей машины. Разделение медицины на множество направлений, специализация врачей делают критически важной их координацию. У кого приоритет — у хирурга или у терапевта? Не поставить ли на перекрестке светофор, чтобы оба уступили дорогу, скажем, неврологу?

Обо всем этом и шла речь на конференции. А для наглядности «Три сестры» устроили шоу «работа в команде». На сцену вышло человек десять: психолог и нейропсихолог, физический терапевт и эрготерапевт, логопед, лечащий врач, супервизор. А также «жена пациента с инсультом», которую очень убедительно сыграла сотрудница центра — так называемый симулированный пациент. Каждый описал ситуацию со своей точки зрения, ответил на вопросы коллег. Послушали «жену»: оказалось, что у нее с мужем ожидания от пребывания в стационаре очень разные. Но все равно с целями, этапами и сроками реабилитации разобрались быстро, минут за пятнадцать.

Так работает налаженная система. Но командный подход к лечению в России редкость, ему надо учиться, это непросто. И вот иллюстрация. Меддиректор «Клиники доктора Ласкова» Александр Аболмасов рассказал собравшимся, в чем опасность… консилиума. По данным исследований, он может принести вред, если становится для лечащего врача способом переложить ответственность. Важно, чтобы решение все-таки принимал лечащий врач, подытожил Аболмасов. «Да нет же! — прозвучал голос из зала, и поднялась Наталия Белова, руководитель Центра врожденных патологий клиники GMS.— Нет главных в такой ситуации». Кто прав? И есть ли тут вообще правый?

Взаимодействие врачей с пациентом — тема, которую лет десять назад вообще не стали бы обсуждать всерьез. Врач назначает, пациент выполняет, точка. Теперь их принято считать партнерами, но от этого слова до реального партнерства долгий путь. Педиатр Павел Житов рассказал об одной из проблем: когда ты не согласен с лечением, назначенным ребенку предыдущим врачом. Секрет в том, чтобы не критиковать, а сначала установить доверительные отношения. Но на это нужно время, а вопрос может быть срочным. Простого рецепта нет.

А ведь есть и вопрос доверия врача пациенту. Случаем из практики поделилась невролог клиники «Чайка» Анна Цветкова. Ее пациент, большой любитель выпить, сумел завязать, но жаловался на неврологические проблемы. Раньше их можно было объяснить пьянством. А чем теперь? Цветкова заподозрила раннюю деменцию и отправила пациента к коллеге, специалисту в этой области. Там все и открылось: не бросил он пить, просто стеснялся признаться в этом молодой симпатичной Цветковой…

Гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов рассказал практически противоположный случай. Пациент так странно, вычурно описывал свои симптомы, что долгие годы врачи разных клиник все списывали на психосоматику. А у него, оказывается, был синдром раздраженного кишечника. Доклад назывался «Почему мы должны доверять пациенту». Именно так — не он нам, а мы, врачи, ему. Есть о чем задуматься.

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда