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Коммерсантъ FM
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Устав государственной инвестиционной службы

Минфин добивается единого порядка принятия решений о долгосрочных вложениях бюджета

Минфин опубликовал вчера проект постановления правительства, призванный снять проблему скрытых долгосрочных обязательств бюджета при заключении разнообразных инвестиционных, по сути, соглашений. Документ предполагает, что все решения о таких обязательствах будут приниматься в едином порядке, и требует от инициаторов типового раскрытия данных о проектах перед финансовым ведомством. Порядок предполагается распространить на соглашения о ГЧП, концессии, долгосрочные госконтракты, офсетные контракты, а также на соглашения о предоставлении субсидий — то есть на все потенциальные траты «за горизонтом» бюджетного планирования.

Желающим длинных бюджетных вложений придется четко обозначать возглавляемому Антоном Силуановым Минфину — сколько, на что, откуда и зачем предлагается потратить

Желающим длинных бюджетных вложений придется четко обозначать возглавляемому Антоном Силуановым Минфину — сколько, на что, откуда и зачем предлагается потратить

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Желающим длинных бюджетных вложений придется четко обозначать возглавляемому Антоном Силуановым Минфину — сколько, на что, откуда и зачем предлагается потратить

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект постановления правительства «О порядке принятия решений о принятии за счет средств федерального бюджета расходных обязательств на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», опубликованный на regulation.gov.ru, предполагает унификацию правил отбора проектов с участием государства, сроки реализации и финансирования которых выходят за пределы трехлетнего бюджетного цикла. Проблема оценки «скрытых» бюджетных обязательств, возникающих в том числе из-за инвестиционной активности регионов, уполномоченных заключать соглашения о ГЧП, кредитором последней инстанции по которым выступает федеральный бюджет, широко обсуждалась в 2019–2020 годах в контексте «инвестбума», организацией которого был занят тогда экономический блок правительства. Минфин оценивал эту активность в том числе как источник рисков для казны — и требовал их инвентаризации; вопрос обсуждался в дискуссиях о будущем ГЧП, специнвестконтрактов, офсетных контрактов, соглашений о защите и поощрении капвложений и долгосрочных госконтрактов в рамках госзакупок.

Теперь министерство предлагает установить единый порядок принятия решений о госинвестициях в форме госконтрактов, договоров и соглашений, одновременно отменив действующие правила. В том числе — правила заключения от имени РФ госконтрактов, соглашений о ГЧП и концессионных соглашений (постановление правительства №1071 от 26 ноября 2013 года), правила принятия решения о предоставлении получателю бюджетных средств права заключать соглашения о предоставлении субсидий (постановление №15 от 9 января 2014 года) и правила принятия решений о заключении долгосрочных договоров о предоставлении субсидий юрлицам (постановление №1261 от 17 октября 2017 года).

По сути, Минфин намерен свести все три набора правил в единый документ о принятии будущих расходных обязательств — он включит в себя типовые требования к проектам решений о них, к составу раскрываемой информации и к «потолкам» расходов по долгосрочным госконтрактам и соглашениям о предоставлении субсидий. Единым предлагается сделать и порядок согласования таких проектов (в обязательном порядке — Минфин и Минстрой в части госинвестиций в строительство). Новые правила предполагают, что инициатор возникновения обязательств должен будет представить обоснование их необходимости, расчет и обоснование «потолка» ежегодных расходов, перечислить источники и суммы их покрытия (в том числе за пределами бюджетного цикла), а также раскрыть данные о согласовании инвестпроекта с профильным федеральным проектом (ГЧП, концессии, муниципально-частные партнерства и т. п.) или госпрограммой (госконтракты). Общий подход, который фиксирует Минфин, заключается в переносе в новые правила нормы, по которой ежегодные госрасходы по таким обязательствам не могут превышать «стартовые», вписанные в бюджет, и плановые, предусмотренные системой госпрограмм и нацпроектов.

Документ министерство рассчитывает ввести в действие с 1 января 2023 года: при значительном дефиците бюджета (2,9 трлн руб.), неопределенности с доходами и экономической ситуацией и при масштабных аппетитах распорядителей бюджетных средств к госинвестициям ради «структурной адаптации» экономики он должен дать Минфину возможность пресекать откладывание на будущее обязательств, средств на исполнение которых может не оказаться.

Олег Сапожков

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