Одиннадцатый тур

«Крылья Советов»—«Краснодар» 0:0
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 9 2 0 32:4 29
2. ЦСКА 7 2 2 23:10 23
3. «Ростов» 6 4 1 20:15 22
4. «Спартак» 7 1 3 24:12 22
5. «Краснодар» 6 3 2 21:14 21
6. «Сочи» 5 2 4 18:20 17
7. «Ахмат» 5 2 4 17:17 17
8. «Динамо» 4 4 3 17:13 16
9. «Оренбург» 5 0 6 18:27 15
10. «Пари Нижний Новгород» 3 3 5 17:20 12
11. «Крылья Советов» 2 5 4 10:14 11
12. «Факел» 1 6 4 15:22 9
13. «Локомотив» 2 3 6 15:22 9
14. «Химки» 2 2 7 12:21 8
15. «Урал» 2 1 8 9:21 7
16. «Торпедо» 1 2 8 7:23 5