Одиннадцатый тур

«Крылья Советов»—«Краснодар» 0:0

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 9 2 0 32:4 29

2. ЦСКА 7 2 2 23:10 23

3. «Ростов» 6 4 1 20:15 22

4. «Спартак» 7 1 3 24:12 22

5. «Краснодар» 6 3 2 21:14 21

6. «Сочи» 5 2 4 18:20 17

7. «Ахмат» 5 2 4 17:17 17

8. «Динамо» 4 4 3 17:13 16

9. «Оренбург» 5 0 6 18:27 15

10. «Пари Нижний Новгород» 3 3 5 17:20 12

11. «Крылья Советов» 2 5 4 10:14 11

12. «Факел» 1 6 4 15:22 9

13. «Локомотив» 2 3 6 15:22 9

14. «Химки» 2 2 7 12:21 8

15. «Урал» 2 1 8 9:21 7

16. «Торпедо» 1 2 8 7:23 5