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Коммерсантъ FM
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Долги юанизируются

Доля размещений облигаций в иностранной валюте будет расти

В сентябре активность эмитентов на внутреннем долговом рынке заметно снизилась по сравнению с августом — компании заняли на 74 млрд руб. меньше, причем половина из 386 млрд руб. общего объема размещений пришлась на выпуски, номинированные в юанях и долларах. Снижению активности эмитентов способствуют намеки ЦБ на окончание периода бурного снижения ключевой ставки, международная обстановка, планы Минфина по заимствованиям, что привело к резкому росту ставок на рынке. До нормализации геополитической обстановки активность эмитентов на первичном рынке будет пониженной, считают его участники.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным Cbonds, в сентябре корпоративные заемщики провели 62 размещения на 386 млрд руб., что почти на 63 млрд руб. выше показателя аналогичного периода 2021 года. Однако по сравнению с предыдущим месяцем активность эмитентов заметно снизилась — в августе было проведено 66 размещений на 460 млрд руб., рекордный результат с декабря 2021 года (см. “Ъ” от 2 сентября).

Показательно, что более 40% от суммарного объема размещений в рублевом эквиваленте пришлось на выпуски, номинированные в юанях и долларах. Так, в сентябре были размещены два выпуска ХК «Металлоинвест» и один выпуск «Роснефти» суммарным объемом 17 млрд CNY. «Суммарный объем в юанях в сентябре почти вдвое превысил аналогичный показатель августа»,— констатировал главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Кроме того, в сентябре было завершено размещение одного «замещающего» выпуска облигаций «Газпром Капитала» (на $304 млн). Помимо этого, в общую статистику Cbonds не вошло размещение выпуска ЕАБР на $700 млн.

Без учета валютных облигаций первичный рынок рублевого долга снизился в полтора раза, до 222 млрд руб. Основное снижение произошло за счет компаний реального сектора. По оценкам Александра Ермака, в сентябре такие компании заняли 64 млрд руб., что на 20 млрд руб. меньше привлечений в августе. Около 44 млрд руб. составил объем размещения облигаций госкорпораций. «Почти вдвое по сравнению с августом, до 23 млрд руб., вырос объем размещения структурных и инвестиционных облигаций кредитных организаций и СФО. Около 3,6 млрд руб. пришлось на размещение облигаций лизинговых компаний и МФК»,— отмечает господин Ермак.

Как отмечает руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов, это абсолютно нетипично для стандартной ситуации с точки зрения сезонности. «В сентябре pipeline сделок был очень большой, но эмитенты были вынуждены отложить размещения из-за ухудшения конъюнктуры»,— отмечает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин. По данным ресурса Bonds Lab, до конца месяца заявили размещения семь крупных эмитентов с объемом выпусков около 40 млрд руб.

Однако, по словам участников рынка, во второй половине сентября он попал в «идеальный шторм», вызванный комбинацией нескольких факторов. Во-первых, объявив по итогам сентябрьского заседания о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.), до 7,5%, Банк России не стал прогнозировать дальнейшее ее снижение. Более того, регулятор не исключил подъема ставки. Во-вторых, во второй декаде сентября Минфин объявил о масштабных заимствованиях на ближайшие три года. В 2023 году министерство планирует разместить госбумаги на 1,75 трлн руб., в 2024 году — на 1,94 трлн руб., в 2025 году — на 2 трлн руб. В-третьих, в конце месяца резко выросли геополитические риски в связи с объявлением в стране частичной мобилизации и присоединением четырех новых территорий.

В таких условиях доходности ОФЗ в среднем за месяц выросли на 1,4 п. п. и для долгосрочных выпусков превысили уровень 10% годовых. «До уровней апреля возрос не только средний уровень ставок, но и резко выросла волатильность. Неудачно выбранный день, на который из-за новостного фона могут прийтись распродажи на рынках, может привести к неудачному и дорогому размещению»,— отмечает старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич. В создавшихся условиях Минфин дважды отказывался от размещения ОФЗ, в итоге привлек 10 млрд руб. из 40 млрд руб., запланированных на третий квартал (см. “Ъ” от 27 сентября).

В ближайшие два месяца активность эмитентов на рынке рублевого долга будет низкой. «Поведение как эмитентов, так и инвесторов будет в первую очередь зависеть от развития геополитических событий»,— отмечает Денис Леонов. По мнению Павла Винтина, восстановление рынков возможно после стабилизации геополитической обстановки, при этом он не ждет возвращения ставок к локальным минимумам августа—сентября. Вместе с тем участники рынка не исключают новых размещений в юанях, которые остаются привлекательными для эмитентов за счет низкой стоимости заимствований. В августе—сентябре такие выпуски разместили четыре компании, доходность по которым составляет 3–4% годовых. «Это даже ниже доходности при первичном размещении, которую ранее получали эти компании, размещаясь в долларах»,— отмечает Максим Петроневич. «Данные инструменты эмитенты рассматривают в качестве альтернативы классическим еврооблигациям, поэтому облигации в иностранных валютах на внутреннем рынке будут развиваться и дальше»,— резюмирует Денис Леонов.

Виталий Гайдаев

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