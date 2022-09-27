ОФЗ держат паузу

Планы Минфина привлечь в третьем квартале 40 млрд руб. на рынке госдолга не реализовались. На фоне роста ставок в конце сентября министерство отложило подряд два аукциона по размещению ОФЗ. Ухудшение рыночной ситуации оказывает негативное влияние и на корпоративный рынок, размещения на котором пока не остановились, но часть эмитентов может взять паузу. В четвертом квартале Минфин может вернуться к практике размещений, но только при условии снижения ставок и рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минфин 27 сентября объявил о решении не проводить размещение ОФЗ, продлив паузу, взятую неделей ранее. В прошлую среду, 21 сентября, министерство собирало заявки на два выпуска госбумаг, но из-за отсутствия предложения по приемлемым уровням цен признало аукционы несостоявшимися.

Таким образом из 40 млрд руб., запланированных к привлечению в сентябре, было привлечено всего 10 млрд руб. на аукционе, состоявшемся 14 сентября. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, Минфин мог бы разместить плановые 30 млрд руб., однако инвесторы затребовали бы повышенные премии.

Ухудшение рыночной ситуации началось еще 16 сентября, после заседания Банка России. На нем регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), до 7,5%, однако не только не объявил о возможности дальнейшего снижения, но не исключил ее роста.

«В дальнейшем негативная динамика цен усилилась на фоне заявлений о покрытии увеличившегося дефицита бюджета РФ в 2023–2025 годах преимущественно за счет внутренних заимствований, а также в результате ожиданий роста геополитических рисков»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. В частности, добавило нервозности инвесторам решение о проведении частичной мобилизации для продолжения СВО (см. “Ъ” от 22 сентября).

На этом фоне существенно выросли ставки на рынке госбумаг. По оценке Александра Ермака, в минувший понедельник по долгосрочным выпускам доходности впервые с мая закрепились заметно выше уровня 10% годовых.

За неделю они выросли на 70–140 б. п. Во вторник ОФЗ смогли вырасти в цене, что привело к снижению доходности в среднем на 25 б. п. Тем не менее доходность долгосрочных выпусков осталась вблизи 10,3–10,4% годовых. «Отказ Минфина от проведения аукционов можно расценивать как поддержку рынка»,— считает господин Ермак.

Ухудшение рыночных условий может закрыть окно размещений и для корпоративных заемщиков, считают участники рынка. До конца сентября ряд эмитентов, в частности «Р-Фарм», РН-банк, группа «Черкизово» и т. д., планировали в общей сложности провести размещения на сумму до 50 млрд руб. Однако вряд ли даже часть из них выйдет на рынок до конца месяца, считают аналитики.

«Стоимость заимствования в текущих условиях для компаний может оказаться горазды выше той, на которую они рассчитывали, и это не считая премии за риск турбулентности, которую могут потребовать инвесторы»,— отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Как считает директор по инвестиционно-банковским услугам Росбанка Павел Винтин, те эмитенты, кто планировал размещения, будут вынуждены либо отложить их, либо найти другие источники финансирования.

В ближайшие недели геополитические новости могут удержать волатильность на долговом рынке высокой, что будет давить на первичный рынок. «Как рынок успокоится, тогда будем (размещать ОФЗ.— “Ъ”)»,— заявил «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов.

Предыдущая пауза, начавшаяся в феврале, затянулась более чем на семь месяцев.

В ноябре и декабре погашаются гособлигации на 562 млрд руб., поэтому сопоставимый объем, как считают аналитики, Минфин мог бы разместить в четвертом квартале при стабильной геополитической ситуации.

Однако в начале декабря в Европе начнет действовать эмбарго на покупку российской нефти, что в сочетании с приостановкой цикла снижения ключевой ставки может помешать Минфину привлечь большой объем средств. Как считает Михаил Васильев, более вероятным выглядит привлечение 200–300 млрд руб. Пока Минфин может себе позволить отложить основные размещения на 2023 год, полагает эксперт, а при необходимости задействовать флоатеры — ОФЗ с плавающей ставкой, имеющие повышенный спрос у локальных инвесторов.

Виталий Гайдаев