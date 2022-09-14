Спрос превышает одолжение

Минфин провел первое с начала февраля размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) и привлек весь запланированный объем средств в размере 10 млрд руб. на условиях начала года. Министерству не потребовалось привлекать крупных инвесторов и платить повышенную премию к вторичному рынку. В четвертом квартале аналитики ожидают роста активности эмитента, чему будут способствовать высокий интерес к бумагам со стороны рынка и массовые погашения ОФЗ в ноябре и декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После семимесячного перерыва Минфин вышел с размещениями на рынок госдолга: 14 сентября инвесторам предложили выпуск десятилетних облигаций с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) объемом 10 млрд руб. Тестовое размещение оказалось востребовано.

Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволило реализовать весь предложенный выпуск с доходностью 8,98% годовых при средневзвешенной 8,94% годовых. То есть размещение прошло на условиях января 2022 года.

В последний раз Минфин проводил два аукциона по ОФЗ 9 февраля, суммарный спрос составил 85 млрд руб., из которого было удовлетворено 29%. После начала военных действий на Украине, заморозки активов иностранных инвесторов и резкого роста ставок было объявлено о временном прекращении размещений. Но растущие расходы бюджета, которые в летние месяцы заметно превосходили доходную часть в сочетании с падением доходностей ОФЗ, вернули интерес Минфина к долговому рынку.

Еще в начале июня на ПМЭФ министр Антон Силуанов не исключил выхода на внутренний рынок заимствований после определения новой конструкции бюджетного правила. В начале сентября замминистра финансов Тимур Максимов говорил, что государство вернется на долговой рынок до конца месяца, 12 сентября министерство официально подтвердило планы разместить ОФЗ на сумму до 40 млрд руб.

Антон Силуанов, глава Минфина, 16 июня: «Инвесторы, чтобы покупали наши бумаги, должны иметь представление о нашей политике, бюджетной в первую очередь».

Аналитики отмечают, что к размещению не пришлось привлекать крупных инвесторов. «В ходе аукциона было удовлетворено 80 заявок, из которых на 12 крупных пришлось 63,6% размещенного объема. При этом максимальный объем заявки составил всего 878 млн руб., а еще 11 заявок были поданы в объеме до 500 млн руб.»,— поясняет главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Для полного размещения предложенных облигаций Минфину пришлось предоставить инвесторам небольшую премию. По оценке господина Ермака, она составила по средневзвешенной доходности 5 б. п. к вторичному рынку, что соответствует среднему уровню премий (в начале года они составляли в пределах 2–8 б. п.). «Относительно высокая премия по доходности отсечения, которая составила 9 б. п., свидетельствует о достаточно агрессивном характере заявок со стороны большей части инвесторов»,— отмечает господин Ермак.

Аукцион слабо повлиял на вторичный рынок. Доходности среднесрочных и долгосрочных выпусков снизились на 2–4 б. п., до 7,84–8,65% и 8,68–9,04% годовых.

Анонсированные Минфином объемы размещений, считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, не создают рисков избыточного навеса предложения на рынке госбумаг.

Вместе с тем в четвертом квартале по мере восстановления ликвидности банковского сектора объемы выпуска ОФЗ могут увеличиться. «Минфин, вероятно, продолжит размещать по 10–20 млрд руб. за аукцион в зависимости от рыночной конъюнктуры. Исключением станут аукционы, совпадающие с крупными погашениями госбумаг»,— полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Так, 16 ноября пройдет погашение ОФЗ на 212 млрд руб., а 7 декабря — на 350 млрд руб. По оценке господина Грицкевича, более половины погашаемого объема может вернуться обратно в рынок через размещения. При этом от Минфина в основном ожидают предложения гособлигаций срочностью пять-десять лет. Это наиболее ликвидные ОФЗ на рынке, которые пользуются повышенным спросом, поясняет Владимир Евстифеев. Доля бумаг со сроком погашения до пяти лет, по его мнению, будет снижаться, доля более долгосрочных выпусков — увеличиваться.

Виталий Гайдаев