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Мотивация к мобилизации

Депутаты рассмотрят новые меры поддержки граждан, призванных на СВО

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть сразу несколько инициатив, связанных с поддержкой россиян, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Самые заметные из этих предложений касаются сохранения за мобилизованными их прежних рабочих мест и предоставления им кредитных каникул на время службы.

Проведение частичной мобилизации в России

Проведение частичной мобилизации в России

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Проведение частичной мобилизации в России

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во вторник Госдума рассмотрит законопроект о сохранении рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, участвующими в специальной военной операции (СВО) по контракту, такое решение совет Думы принял в понедельник. Инициатива предполагает изменение Трудового кодекса, закона «О государственной гражданской службе» и других документов.

«В результате появятся нормы, в соответствии с которыми для указанных категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям»,— рассказал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предусматриваются также дополнительные трудовые гарантии для членов семей мобилизованных и добровольцев: их нельзя будет принудительно направить в служебные командировки и привлечь к работе сверхурочно, а в случае сокращения штата у них появится преимущество.

Граждане, заключившие контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, с которыми были расторгнуты трудовые договоры, получат «преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности». «Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную службу в ходе частичной мобилизации»,— заключил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Также Дума планирует рассмотреть законопроект о предоставлении участникам СВО кредитных каникул, внесенный группой депутатов и сенаторов в нижнюю палату 23 сентября.

Каникулы могут подразумевать как полное приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период спецоперации, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. В случае гибели участника СВО обязательства по кредиту прекращаются, но с учетом лимитов, которые определят правительство и Центробанк.

«Предлагается предоставить кредитные каникулы на весь срок выполнения боевых задач, закон о кредитных каникулах будет действовать практически весь период спецоперации. Мы пока прописываем нормы до 31 декабря 2023 года, рассчитываем, что быстрее все закончится,— оптимистично отметил на пресс-конференции в понедельник один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия — За правду").— Но даже если спецоперация будет завершена раньше и наши граждане будут возвращаться к гражданской жизни, то у них будет возможность до 31 декабря 2023 года подать заявление, чтобы такие кредитные каникулы были предоставлены, если они раньше этого не сделали».

Еще один законопроект о выплатах и льготах мобилизованным гражданам внесла в Думу 24 сентября группа депутатов во главе с председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной (КПРФ).

Среди их предложений — единовременная выплата в размере 300 тыс. руб., освобождение от процентов по потребительским и ипотечным кредитам, предоставление компенсации расходов на ЖКХ, выплата ежемесячного пособия на детей и т. п.

Также депутаты предлагают предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также родителю, брату или сестре ребенка-инвалида, если он или она является единственным кормильцем в семье.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту его авторы признают, что он потребует расходов из федерального бюджета, но поскольку рассмотрение проекта бюджета-2023 в Думе еще только предстоит, у палаты будет «возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть бюджета». Нина Останина сообщила “Ъ”, что законопроект пока не внесен в повестку ближайших заседаний, а направлен на заключение в правительство. «Я собираюсь добиваться включения наших инициатив в повестку тогда, когда правительство внесет свои законопроекты, чтобы дополнить их. Но пока правительство не внесло ни одного предложения»,— сказала депутат.

Ряд депутатов выразили желание отправиться в зону спецоперации

Наконец, 12 сентября группа единороссов во главе с председателем комитета Думы по обороне Андреем Картаполовым внесла законопроект, позволяющий гражданам с тремя и более детьми поступать в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание. «В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления, и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать»,— говорится в пояснительной записке. Дума планирует рассмотреть законопроект в ноябре.

Пленарные заседания Госдумы на этой неделе запланированы на 27 и 28 сентября, а 29 сентября состоится дополнительное заседание совета палаты. Собеседник “Ъ” в Думе не исключил, что в четверг или в пятницу также пройдет дополнительное пленарное заседание.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина

Фотогалерея

Частичная мобилизация в России

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Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Призывной пункт военкомата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Проводы мобилизированных граждан у военного комиссариата в здании Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Сотрудник полиции на территории призывного пункта в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мобилизованный у отдела военкомата города Москвы по Гагаринскому району ЮЗАО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Очередь из призывников в военкомате города Мытищи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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