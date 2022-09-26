Мотивация к мобилизации

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть сразу несколько инициатив, связанных с поддержкой россиян, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине. Самые заметные из этих предложений касаются сохранения за мобилизованными их прежних рабочих мест и предоставления им кредитных каникул на время службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проведение частичной мобилизации в России

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Проведение частичной мобилизации в России

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Во вторник Госдума рассмотрит законопроект о сохранении рабочих мест за гражданами, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и за добровольцами, участвующими в специальной военной операции (СВО) по контракту, такое решение совет Думы принял в понедельник. Инициатива предполагает изменение Трудового кодекса, закона «О государственной гражданской службе» и других документов.

«В результате появятся нормы, в соответствии с которыми для указанных категорий граждан трудовой договор будет приостанавливаться до момента окончания военной службы. После этого они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям»,— рассказал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предусматриваются также дополнительные трудовые гарантии для членов семей мобилизованных и добровольцев: их нельзя будет принудительно направить в служебные командировки и привлечь к работе сверхурочно, а в случае сокращения штата у них появится преимущество.

Граждане, заключившие контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, с которыми были расторгнуты трудовые договоры, получат «преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности». «Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную службу в ходе частичной мобилизации»,— заключил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Также Дума планирует рассмотреть законопроект о предоставлении участникам СВО кредитных каникул, внесенный группой депутатов и сенаторов в нижнюю палату 23 сентября.

Каникулы могут подразумевать как полное приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на период спецоперации, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. В случае гибели участника СВО обязательства по кредиту прекращаются, но с учетом лимитов, которые определят правительство и Центробанк.

«Предлагается предоставить кредитные каникулы на весь срок выполнения боевых задач, закон о кредитных каникулах будет действовать практически весь период спецоперации. Мы пока прописываем нормы до 31 декабря 2023 года, рассчитываем, что быстрее все закончится,— оптимистично отметил на пресс-конференции в понедельник один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия — За правду").— Но даже если спецоперация будет завершена раньше и наши граждане будут возвращаться к гражданской жизни, то у них будет возможность до 31 декабря 2023 года подать заявление, чтобы такие кредитные каникулы были предоставлены, если они раньше этого не сделали».

Еще один законопроект о выплатах и льготах мобилизованным гражданам внесла в Думу 24 сентября группа депутатов во главе с председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной (КПРФ).

Среди их предложений — единовременная выплата в размере 300 тыс. руб., освобождение от процентов по потребительским и ипотечным кредитам, предоставление компенсации расходов на ЖКХ, выплата ежемесячного пособия на детей и т. п.

Также депутаты предлагают предоставить отсрочку от призыва по мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также родителю, брату или сестре ребенка-инвалида, если он или она является единственным кормильцем в семье.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту его авторы признают, что он потребует расходов из федерального бюджета, но поскольку рассмотрение проекта бюджета-2023 в Думе еще только предстоит, у палаты будет «возможность определиться с требуемыми объемами расходов и включить их в расходную часть бюджета». Нина Останина сообщила “Ъ”, что законопроект пока не внесен в повестку ближайших заседаний, а направлен на заключение в правительство. «Я собираюсь добиваться включения наших инициатив в повестку тогда, когда правительство внесет свои законопроекты, чтобы дополнить их. Но пока правительство не внесло ни одного предложения»,— сказала депутат.

Наконец, 12 сентября группа единороссов во главе с председателем комитета Думы по обороне Андреем Картаполовым внесла законопроект, позволяющий гражданам с тремя и более детьми поступать в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание. «В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления, и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать»,— говорится в пояснительной записке. Дума планирует рассмотреть законопроект в ноябре.

Пленарные заседания Госдумы на этой неделе запланированы на 27 и 28 сентября, а 29 сентября состоится дополнительное заседание совета палаты. Собеседник “Ъ” в Думе не исключил, что в четверг или в пятницу также пройдет дополнительное пленарное заседание.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина