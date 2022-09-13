Хамзату Чимаеву грозят лишения

Спортивная комиссия штата Невада открыла дисциплинарное расследование в отношении фигурантов массовой драки, состоявшейся 9 сентября, перед официальной пресс-конференцией крупного турнира по смешанным единоборствам (MMA) UFC 279 в Лас-Вегасе. Одним из главных действующих лиц потасовки, в которую были вовлечены около ста человек, стал популярный боец Хамзат Чимаев. Теперь ему грозит наказание вплоть до отзыва лицензии или запрета на выдачу новых, не говоря уже о денежном штрафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец Хамзат Чимаев

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters Боец Хамзат Чимаев

Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Спортивная комиссия Невады сообщила об открытии дисциплинарного дела в отношении лиц, причастных к массовой драке, случившейся 9 сентября в Лас-Вегасе, в преддверии пресс-конференции, посвященной турниру UFC 279. В побоище участвовали более ста человек. Поводом для него, как считалось, послужил конфликт между хедлайнерами вечера (шоу состоялось в воскресенье) Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диасом. По словам главы UFC Дейны Уайта, «это был ад».

Уайт рассказал, что на стороне Диаса в бой вступили 60 человек, на стороне Чимаева — не менее тридцати. Пресс-конференция перед турниром в итоге была отменена. Но скандалы продолжили сопровождать событие. Выяснилось, что Чимаев не сумел сделать вес. На взвешивании за день до боя с Диасом Чимаев весил более 80 кг, в то время как лимитом категории, в которой он должен был драться, являлись 77 кг. В итоге с Диасом он так и не встретился. Выступил Хамзат Чимаев в «промежуточной» весовой категории с американцем Кевином Холландом и легко его победил, выиграв 12-й подряд бой в MMA и шестой — в UFC, основном в жанре промоушене.

Однако, как следует из заявлений непосредственных свидетелей событий, собранных ESPN, побоище вспыхнуло не из-за неприязненных отношений Чимаева и Диаса, а из-за конфликта выступающего за Швецию уроженца Чечни, пользующегося огромной популярностью у поклонников единоборств, с Холландом. Это странно, учитывая, что пересечение бойцов в октагоне вообще не предполагалось, хоть в итоге и случилось после перетасовки пар участников.

Источники ESPN рассказали, что перед пресс-конференцией Хамзат Чимаев «агрессивно подошел к Кевину Холланду», последовал обмен любезностями, Холланд оттолкнул противника, а затем Чимаев нанес удар будущему сопернику в корпус.

Попытка охраны и иных лиц пресечь потасовку привела к обратному результату. Одним из пытавшихся вмешаться в происходящее был экс-боец смешанных единоборств Тики Гон. Якобы он схватил Чимаева в попытке оттащить его от Холланда. Тут уже в дело вмешались сторонники Нейта Диаса. Последний ранее называл Гона другом, но по какой-то причине усмотрел в его действиях «предательство». В итоге команда Диаса стала бросаться в Гона бутылками с водой, ситуация обострилась и вскоре началось побоище.

UFC так и не наказала никого из участников инцидента. Однако вместо этой организации санкции в отношении участников драки может принять Спортивная комиссия Невады, лицензировавшая турнир. В ее заявлении говорится, что она намерена «жестко» отреагировать на все инциденты, имевшие место в октагоне и вне его.

Среди возможных мер названы: удержание призовых, отзыв или приостановка лицензий, отказ в выдаче разрешений на проведение боев или в продлении лицензий. Наиболее мягким из возможных наказаний являются финансовые санкции.

И именно к ним, уверен промоутер Камил Гаджиев, Спортивная комиссия Невады и прибегнет. «Думаю, на Чимаева будет наложен определенный штраф,— сказал Гаджиев "РИА Новости".— Или, возможно, действие его лицензии приостановят на полгода. Но учитывая то, что он не так давно дрался, для него это некритично. На самом деле Хамзат не сделал ничего, заметно выходящего из ряда, чтобы его строго наказывали. Но профилактика в подобных ситуациях, конечно, нужна, чтобы никто не чувствовал себя безнаказанным. Потому что случившееся — это все равно нонсенс. И Хамзат должен понимать, что после нового инцидента он будет наказан более существенно».

Возможно, Спортивная комиссия Невады действительно не пойдет дальше вынесения штрафа и дисквалификации виновных на непродолжительный срок. Можно вспомнить инцидент в 2018 году после боя Хабиба Нурмагомедова и знаменитого ирландца Конора Макгрегора. После завершения поединка досрочно выигравший его Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и атаковал одного из членов команды Макгрегора. Сторонники Нурмагомедова также напали на Макгрегора. Тот инцидент обошелся россиянину в $500 тыс. штрафа за себя, по $25 тыс. за каждого из двоих членов его команды, участвовавших в драках, плюс $200 тыс., израсходованных на адвокатов. Кроме того, Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев. Последнее обстоятельство, правда, на его дальнейшую карьеру, по сути, никак не повлияло.

Арнольд Кабанов