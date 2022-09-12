Хамзат Чимаев не на того напал

Один из ярчайших феноменов смешанных единоборств (MMA), полусредневес Хамзат Чимаев, одержал очередную — шестую подряд — победу в главном виде промоушена UFC, удушающим приемом уже в первом раунде одолев американца Кевина Холланда. Правда, у этого успеха уроженца Чечни, представляющего Швецию, был скандальный оттенок. Перед боем Чимаев принял активное участие в массовой драке, сорвавшей обязательную пресс-конференцию, а затем провалил взвешивание, из-за чего от встречи с ним отказался знаменитый соотечественник Холланда Нейт Диас.

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Турнир UFC 279 в Лас-Вегасе, в рамках которого выступил Хамзат Чимаев, превратился в одну из самых скандальных историй года в смешанных единоборствах. Его центральным поединком должен был стать бой между Чимаевым и Нейтом Диасом в рамках полусреднего веса (до 77 кг) с шикарной «афишей».

Родившийся в Чечне, а в 18 лет переехавший в Швецию Хамзат Чимаев — это настоящий феномен. Смешанными единоборствами хороший борец-вольник занялся лишь в 23 года, но совершил невероятный прорыв, одержав перед минувшим уикендом 11 побед подряд, 5 из них — уже после подписания престижного контракта с UFC. Причем лишь в двух случаях оппонентам Чимаева удалось продержаться больше одного раунда, а до окончания матча дотянул лишь матерый бразилец Гилберт Бернс, противостоявший 28-летнему бойцу, уверенно движущемуся к чемпионским матчам, в апреле нынешнего года.

Нейт Диас — это, наоборот, почти что полноценная легенда MMA, пусть легенда скорее на спаде. К 37 годам провел кучу боев с выдающимися оппонентами, многих из них одолел, однажды справившись, например, с ирландцем Конором Макгрегором, когда-то считавшимся королем смешанных единоборств. В общем, зрелище обещало быть перченым.

Но состояться этому бою было не суждено. Первый удар по турниру нанесла беспрецедентная для UFC если не по жестокости, то по массовости (в нее было вовлечено около сотни человек) драка, которую затеяли бойцы и представители их команд перед уикендом и не последнюю роль в которой сыграл как раз отчего-то не на шутку вскипевший Хамзат Чимаев. Из-за потасовки пришлось отменять обязательную пресс-конференцию спортсменов: глава промоушена Дейна Уайт боялся, что во время нее не удастся обеспечить безопасность. Вторым ударом было взвешивание. Чимаев, в отличие от Диаса, его провалил. При этом он показал на весах не символическое превышение в пару сотен граммов (это случается не так уж редко), а аж трехкилограммовое. Чимаев объяснял, что начал сгонку веса в четверг, за два дня до боя, но в какой-то момент врачи, видя, что сгонять еще нужно немало, остановили бойца, опасаясь за его здоровье.

Хамзату Чимаеву и Нейту Диасу предложили подраться в так называемой промежуточной категории, однако тут рогом уперся уже американец. В итоге UFC, чтобы спасти турнир, пришлось в экстренном порядке перетряхивать сочетания. Диаса свели c другим знаменитым ветераном из США Тони Фергюсоном, лишив того встречи с Ли Цзинляном, а Чимаева — с Кевином Холландом, опытным бойцом-средневесом, но, конечно, далеко не такой яркой звездой, как Нейт Диас.

Выигрышей добились оба. Нейт Диас поймал Фергюсона на «гильотину» в четвертом раунде, а Хамзат Чимаев завершил свой бой еще быстрее. Холланд, вообще-то, готовился сражаться против неплохого ударника с посредственным борцовским бэкграундом Даниэля Родригеса, а тут напротив него очутился классный борец, который быстро показал, что такому сопернику против него делать нечего. Чимаев сразу перевел американца в партер, а затем, улучшая позицию, выбрал идеальный момент для удушающего приема. Кевин Холланд защититься от него не смог. Поединок продлился 2 минуты 13 секунд — меньше половины раунда. А Хамзат Чимаев, довольный, несмотря на случившиеся ЧП, кричал, торжествуя, публике и, видимо, руководству UFC заодно, что «придет за любым». И надо полагать, что, учитывая только выросшую за этот уикенд медийность бойца, инциденты с ним не помешают промоушену назначить вскоре для Чимаева матч с каким-нибудь ценным призом на кону.

Алексей Доспехов