Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крепкий рубль колышет сбережения домохозяйств

Мониторинг финансов граждан

Новые данные ЦБ о финансовых активах домохозяйств (их регулятор относит к сбережениям) фиксируют их сокращение с 76,7 трлн руб. на начало июня до 74,6 трлн на начало июля 2022 года. Основная причина — отрицательная валютная переоценка, которая, по подсчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», уменьшила объем активов граждан за июнь на 1,9 трлн руб. (на 6–7 трлн руб. с начала апреля) на фоне того, как курс рубля к доллару повысился до 57 руб. на начало июля с 63,5 руб. на начало июня. По этой же логике с начала июля домохозяйствам вернулось около 1,2 трлн руб. из-за ослабления рубля.

В июне с учетом сезонности объем финансовых активов граждан в рублях сокращался третий месяц подряд — на фоне роста их рублевой составляющей в два последних месяца и резкого снижения валютной уже четыре месяца подряд. Наибольший вклад в снижение сбережений за июнь внесли наличные, депозиты и ценные бумаги (см. график). Отрицательные комиссии по валютным депозитам стали одним из факторов увеличения валютных депозитов граждан в иностранных банках в рублевом эквиваленте с 99,6 млрд руб. на начало июня до 266,1 млрд руб. на начало июля (максимум с февраля) при их оттоке из российских банков (против притока в предыдущие два месяца). По той же причине, вероятнее всего, в июне наблюдался рост переводных рублевых депозитов — фактически на 1,4 трлн руб.

На этом фоне после двух месяцев сокращения в июне расширенный долг домохозяйств вновь начал расти. За месяц он вырос на 97 млрд руб. (0,4%; по итогам второго квартала снизился на 184 млрд руб.). До марта 2022 года расширенный долг домохозяйств рос в среднем на 350 млрд руб. в месяц с замедлением из-за ужесточения ДКП, отмечают аналитики Telegram-канала MMI. «В соответствии с прежним трендом по итогам второго квартала долг увеличился бы примерно на 1 трлн руб. По факту же произошло его сокращение на 184 млрд. 1,2 трлн руб. можно считать изъятыми из внутреннего спроса. Это стало одним из основных факторов его провала»,— считают они. В третьем квартале аналитики ждут прироста долга на 150 млрд руб. в месяц и его положительного вклада в спрос. «Но может ухудшиться динамика доходов на фоне ожидаемого осенью роста безработицы. Поэтому заметного оживления потребительской активности ждать не стоит»,— заключают они.

Алексей Шаповалов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...