Крепкий рубль колышет сбережения домохозяйств

Новые данные ЦБ о финансовых активах домохозяйств (их регулятор относит к сбережениям) фиксируют их сокращение с 76,7 трлн руб. на начало июня до 74,6 трлн на начало июля 2022 года. Основная причина — отрицательная валютная переоценка, которая, по подсчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», уменьшила объем активов граждан за июнь на 1,9 трлн руб. (на 6–7 трлн руб. с начала апреля) на фоне того, как курс рубля к доллару повысился до 57 руб. на начало июля с 63,5 руб. на начало июня. По этой же логике с начала июля домохозяйствам вернулось около 1,2 трлн руб. из-за ослабления рубля.

В июне с учетом сезонности объем финансовых активов граждан в рублях сокращался третий месяц подряд — на фоне роста их рублевой составляющей в два последних месяца и резкого снижения валютной уже четыре месяца подряд. Наибольший вклад в снижение сбережений за июнь внесли наличные, депозиты и ценные бумаги (см. график). Отрицательные комиссии по валютным депозитам стали одним из факторов увеличения валютных депозитов граждан в иностранных банках в рублевом эквиваленте с 99,6 млрд руб. на начало июня до 266,1 млрд руб. на начало июля (максимум с февраля) при их оттоке из российских банков (против притока в предыдущие два месяца). По той же причине, вероятнее всего, в июне наблюдался рост переводных рублевых депозитов — фактически на 1,4 трлн руб.

На этом фоне после двух месяцев сокращения в июне расширенный долг домохозяйств вновь начал расти. За месяц он вырос на 97 млрд руб. (0,4%; по итогам второго квартала снизился на 184 млрд руб.). До марта 2022 года расширенный долг домохозяйств рос в среднем на 350 млрд руб. в месяц с замедлением из-за ужесточения ДКП, отмечают аналитики Telegram-канала MMI. «В соответствии с прежним трендом по итогам второго квартала долг увеличился бы примерно на 1 трлн руб. По факту же произошло его сокращение на 184 млрд. 1,2 трлн руб. можно считать изъятыми из внутреннего спроса. Это стало одним из основных факторов его провала»,— считают они. В третьем квартале аналитики ждут прироста долга на 150 млрд руб. в месяц и его положительного вклада в спрос. «Но может ухудшиться динамика доходов на фоне ожидаемого осенью роста безработицы. Поэтому заметного оживления потребительской активности ждать не стоит»,— заключают они.

Алексей Шаповалов