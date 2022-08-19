Вика Баранова живет с мамой Ольгой в городе Касимове Рязанской области. У девочки острый миелобластный лейкоз, который еще называют раком крови. С июня этого года Вика находится на лечении в Санкт-Петербурге, в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Петрова. Чтобы победить болезнь, девочке жизненно необходима трансплантация костного мозга, подготовка к которой уже началась — сейчас Вика проходит химиотерапию. Но риск рецидива остается высоким, для того чтобы пересадка прошла успешно, трансплантат прижился и не возникли осложнения, нужен противоопухолевый препарат тепадина стоимостью почти 800 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вика, по словам мамы, была «девочкой-праздником» — до болезни, которая сбила ее с ног

Фото: Алексей Лощилов, Коммерсантъ Вика, по словам мамы, была «девочкой-праздником» — до болезни, которая сбила ее с ног

Фото: Алексей Лощилов, Коммерсантъ

Этой зимой в день своего рождения Ольга, мама Вики, получила записку: «Пойди туда, где мы храним продукты, чтобы они не испортились». Открыв холодильник, обнаружила там еще одно послание: «Иди туда, где мы моем руки». Возле раковины Ольга нашла еще одно указание — и в конце концов путь привел к шкафчику с ее любимыми конфетами.

— Этот квест Вика сама придумала, сама все подготовила: скопила денег на конфеты и купила их в магазине через дорогу — у нее оставалась сдача от завтраков в школе,— рассказывает Ольга.

Вика придумала праздновать даже день рождения кошки Люси, с которой крепко дружит: кошка всегда спит рядом с девочкой и утешает ее, мурлыча, в моменты огорчений. Люсе в день рождения полагался тортик из сосисок. И именины собаки Найды тоже всегда отмечались по Викиному настоянию, потому что у каждого в семье должен быть свой личный праздник.

Ольга так и называет дочку — «девочка-праздник», рассказывая, как Вика жила до болезни, которая сбила ее с ног. Доброжелательная, общительная девочка, любившая веселье, музыку и танцы, в начале прошлой осени начала часто болеть. Любая простуда проходила с высокой температурой и головокружениями. Вика часто жаловалась на усталость, приступы слабости начинались неожиданно. Весной во время экскурсии с классом в город Муром, о которой она давно мечтала, даже не хотела выходить из автобуса, повторяла: «Очень устала, хочу домой». Дома после возвращения у Вики резко поднялась температура.

Педиатр из поликлиники поставила диагноз «трахеит», назначила антибиотики. Но температура не падала, Вике становилось все хуже, у нее появились темные круги под глазами. Анализ крови показал опасно высокий уровень бластов — опухолевых клеток. Вику с мамой тут же направили в Областную детскую больницу в Рязани, где и диагностировали лейкоз. А оттуда Ольга повезла дочку в НМИЦ онкологии в Санкт-Петербург.

— Нас сразу положили в палату интенсивной терапии, потому что Вике было очень плохо: она не могла есть, у нее все болело,— вспоминает Ольга.

Петербургские врачи стабилизировали состояние девочки, назначили лечение. Сейчас она проходит уже второй блок химиотерапии из положенных трех. В конце осени Вику ждет трансплантация костного мозга — без этого высок риск рецидива заболевания.

Девочка очень тяжело переносит химию, ее тошнит, болит голова и желудок, а сейчас еще началась пневмония, которая отнимает все силы.

— Как только дочке становится лучше, она старается себя развлекать: лепит из пластилина целые картины, особенно хорошо у нее получаются мелкие детали,— рассказывает Ольга.— Смотрит мультфильмы, учит английский.

Больше всего Вике нравится история о китайской принцессе Мулан, сильной и гордой, которая отправилась служить в армию, чтобы спасти отца. Девочка из Касимова даже начала учить китайский язык, чтобы лучше понимать свою любимую героиню. Китайская принцесса обрезала волосы, чтобы походить на воина,— Вика сейчас тоже лишилась своих густых светло-русых кос. Но она верит, косы отрастут: главное — не сдаваться и делать все, чтобы «плохая» кровь (так Ольга объясняет дочке механизм болезни) вновь стала хорошей.

— Когда мы приедем с Викой домой, нам придется восстанавливать всю нашу жизнь заново: ей — привыкать к школьным занятиям, мне — работать. Однако пока самое главное — чтобы дочка поправилась. Это важнее всего остального на свете.

Для спасения Вики Барановой не хватает 759 183 руб. Заведующая детским гематологическим отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни и неблагоприятные генетические изменения, Вика решением консилиума внесена в группу высокого риска рецидива. Чтобы достичь стойкой ремиссии, девочке назначена трансплантация костного мозга, которая состоится после трех блоков химиотерапии. Для лучшего приживления трансплантата и профилактики иммунологических осложнений Вике требуется терапия препаратом тепадина. Он не зарегистрирован в РФ, но разрешен к ввозу и применению». Стоимость лекарства 784 183 руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 25 тыс. руб. Не хватает 759 183 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Вику Баранову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Викиной мамы — Ольги Валерьевны Чановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Санкт-Петербург