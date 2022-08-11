Онлайн-кинотеатр Premier

Запущен в 2018 году, управляется холдингом «Газпром-медиа». Работает как стриминговый видеосервис фильмов и сериалов, развлекательных и спортивных телевизионных программ, ведет трансляции телеканалов ТНТ, ТНТ4, ТВ3, «Пятница!». Доля контента телеканалов холдинга «Газпром-медиа» в общей библиотеке сервиса — около 45%. Онлайн-кинотеатр работает по всему миру, но часть контента, включая раздел Live, доступна только в России в связи с лицензионными ограничениями.

По данным на конец 2021 года, суммарное количество просмотров контента на Premier с начала вещания превысило 1,6 млрд. Число подписчиков сервиса по итогам 2021 года составило более 1,5 млн. Библиотека сервиса превысила 45,5 тыс. единиц контента.