Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в I полугодии 2022 года

Название Начисленные премии (млрд руб.) Изм. за год (%) Количество заключенных договоров (млн шт.) Изм. за год (%) «РЕСО-Гарантия» 21,14 13,1 2,95 3,4 «АльфаСтрахование» 18,97 14,3 3,07 3,1 «Ингосстрах» 18,52 40,7 2,71 23,6 ВСК 10,83 16,7 1,75 7,6 «Росгосстрах» 8,32 -41,4 1,58 -42,5 СОГАЗ 6,25 14,7 1,04 -0,8 «Группа Ренессанс Страхование» 5,82 45,6 0,76 34,4 «Югория» 5,66 39,1 1,06 24,1 «Согласие» 3,51 -19,1 0,56 -29,0 МАКС 3,35 37,2 0,51 19,6 «Тинькофф Страхование» 3,23 168,7 0,39 139,0 «Астро-Волга» 2,21 60,9 0,80 39,5 «Энергогарант» 2,19 7,0 0,41 -7,7 «Сбербанк страхование» 1,69 — 0,36 — «Зетта Страхование» 1,63 43,2 0,29 25,6