Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в I полугодии 2022 года

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|Название
|Начисленные премии (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Количество заключенных договоров (млн шт.)
|Изм. за год (%)
|«РЕСО-Гарантия»
|21,14
|13,1
|2,95
|3,4
|«АльфаСтрахование»
|18,97
|14,3
|3,07
|3,1
|«Ингосстрах»
|18,52
|40,7
|2,71
|23,6
|ВСК
|10,83
|16,7
|1,75
|7,6
|«Росгосстрах»
|8,32
|-41,4
|1,58
|-42,5
|СОГАЗ
|6,25
|14,7
|1,04
|-0,8
|«Группа Ренессанс Страхование»
|5,82
|45,6
|0,76
|34,4
|«Югория»
|5,66
|39,1
|1,06
|24,1
|«Согласие»
|3,51
|-19,1
|0,56
|-29,0
|МАКС
|3,35
|37,2
|0,51
|19,6
|«Тинькофф Страхование»
|3,23
|168,7
|0,39
|139,0
|«Астро-Волга»
|2,21
|60,9
|0,80
|39,5
|«Энергогарант»
|2,19
|7,0
|0,41
|-7,7
|«Сбербанк страхование»
|1,69
|—
|0,36
|—
|«Зетта Страхование»
|1,63
|43,2
|0,29
|25,6