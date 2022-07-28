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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в I полугодии 2022 года

Название Начисленные премии (млрд руб.) Изм. за год (%) Количество заключенных договоров (млн шт.) Изм. за год (%)
«РЕСО-Гарантия» 21,14 13,1 2,95 3,4
«АльфаСтрахование» 18,97 14,3 3,07 3,1
«Ингосстрах» 18,52 40,7 2,71 23,6
ВСК 10,83 16,7 1,75 7,6
«Росгосстрах» 8,32 -41,4 1,58 -42,5
СОГАЗ 6,25 14,7 1,04 -0,8
«Группа Ренессанс Страхование» 5,82 45,6 0,76 34,4
«Югория» 5,66 39,1 1,06 24,1
«Согласие» 3,51 -19,1 0,56 -29,0
МАКС 3,35 37,2 0,51 19,6
«Тинькофф Страхование» 3,23 168,7 0,39 139,0
«Астро-Волга» 2,21 60,9 0,80 39,5
«Энергогарант» 2,19 7,0 0,41 -7,7
«Сбербанк страхование» 1,69 0,36
«Зетта Страхование» 1,63 43,2 0,29 25,6

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

Источник: по данным РСА.

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