АО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ)

Входит в группу компаний ПАО «Кировский завод» (владеет 100% ПТЗ) — одного из старейших машиностроительных предприятий России. Основным владельцем Кировского завода считается его председатель совета директоров Георгий Семененко, который до лета 2022 года также руководил концерном. Его отец Петр Семененко, погибший в 2005 году, руководил предприятием с 1987 года и являлся совладельцем Кировского завода.

ПТЗ выпускает восемь моделей колесных тракторов мощностью от 250 л. с. под маркой «Кировец», а также 17 видов дорожно-строительных и специальных машин, изготовленных на базе промышленных тракторов. В 2021 году выпущено 3,6 тыс. машин. Всего выпущено более 480 тыс. тракторов «Кировец».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года ПТЗ получил 653,6 млн руб. чистой прибыли.

Директор АО «Петербургский тракторный завод» — Серебряков Сергей Александрович.