Посмотрели в глаза чудовищ

В Совете федерации в понедельник прошло очередное заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Как заявили сопредседатели комиссии, анализ крови украинских военнослужащих показал, что они подвергались «секретным экспериментам», в результате которых были превращены в «жесточайших чудовищ». Эксперт считает заявления российских парламентариев по поводу биологических атак со стороны США гипертрофированными.
Заместитель председателя Совфеда Константин Косачев и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая после заседания парламентской комиссии по биолабораториям на Украине
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По итогам заседания парламентской комиссии 18 июля ее сопредседатели, вице-спикеры Совета федерации и Госдумы Константин Косачев и Ирина Яровая, поделились с журналистами некоторыми новыми результатами расследования.
Как заявил господин Косачев, анализ заборов крови у плененных украинских военнослужащих подтверждает, что «по целому ряду заболеваний, в том числе атипичных для территории Украины, содержание соответствующих веществ в разы превосходит допустимые нормы».
Это значит, что «над ними ставились опыты и на территории Украины производились эксперименты по крайне опасным заболеваниям, которые при определенных обстоятельствах могли распространяться в военных целях», пояснил сенатор.
Напомним, ранее об опытах над украинскими военными упоминала Ирина Яровая, докладывая депутатам в конце весенней сессии Госдумы об итогах первых трех месяцев работы комиссии. Тогда же она сообщила о зараженных вирусом туберкулеза купюрах в Луганской народной республике и об исследовании газовой гангрены в одной из ветеринарных лабораторий Мариуполя.
В этот раз госпожа Яровая развила тему, начатую господином Косачевым, и рассказала, что в крови украинских военнослужащих обнаружены следы наркотиков и очень высокие титры по гепатиту А. «Мы помним, что министр здравоохранения Украины, гражданка США, была замечена в том, что лоббировала интересы фармкомпаний по приобретению дорогих и очень реактивных препаратов по последствиям именно по лечению гепатита. И вполне возможно, что речь шла об апробировании этих препаратов на военнослужащих»,— подчеркнула депутат.
Также, по словам вице-спикера Госдумы, в крови пленных была обнаружена лихорадка Западного Нила, выявленная в 20% исследованных проб.
«И мы видим: та жестокость и зверства, с которой ведут себя военнослужащие Украины, те преступления, которые они совершают в отношении мирного населения, те чудовищные преступления, которые они совершают в отношении военнопленных, подтверждают, что все это единая система управления и создания жесточайшей машины по убийству, (которая.— “Ъ”) реализовывалась под управлением Соединенных Штатов… И те допинги, которые им по-прежнему дают для того, чтобы вообще нейтрализовать последние следы человеческого сознания и превратить их в жесточайшие и смертоносные чудовища, тоже это подтверждают»,— заявила Ирина Яровая. Кроме того, по ее мнению, «в пробирках военных лабораторий США нужно искать» птичий и свиной грипп, коронавирус и оспу обезьян, «потому что их особенный интерес к происхождению вирусов и патогенов животного происхождения, потом маскировка их под естественные возбудители и естественное возникновение эпидемии — это такой маневр невидимки, когда, предпочитая остаться незамеченными, они фактически создают непредвиденные ситуации в разных регионах мира».
Госпожа Яровая напомнила, что итоговый доклад комиссия планирует представить осенью, но уже сейчас парламентарии видят «рефлексию» на их расследование в США, которые «запустили кампанию по обвинению России якобы в возможности совершения каких-то биологических атак». «И приглашение, которое мы ранее направляли замгоссекретаря (Виктории.— “Ъ”) Нуланд, которое фактически отреагировано было со стороны Госдепа тоже очень нервно, подтверждает, что в комплексе нащупали те доказательства, которые позволят все-таки вывести Соединенные Штаты из тени маскировки и предъявить всему международному сообществу доказательства опасного военно-биологического проекта США»,— заключила госпожа Яровая.
Кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков не считает выявленные у пленных заболевания «атипичными для Украины». По его словам, сейчас есть общий тренд на распространение субтропических болезней, и в южных областях России тоже фиксируются случаи лихорадки Западного Нила, так что на Украине это вполне может быть более выражено. А гепатит А и вовсе вполне типичное заболевание, добавляет эксперт. При этом он признает, что есть вещества, которые изменяют сознание и приводят к агрессивности, и что в настоящее время все армии ведут разработки в этой области. Однако заявления российских парламентариев по поводу «биологических атак» со стороны США, по мнению господина Волкова, гипертрофированы.
Вологодский премьер возглавил правительство Запорожья
Первый вице-губернатор и председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов назначен главой правительства Запорожской области. Об этом «РИА Новости» сообщил член пророссийской военно-гражданской администрации Запорожья (создана на подконтрольных российским военным территориях этого украинского региона) Владимир Рогов. По его словам, господин Кольцов приступил к обязанностям 18 июля.
Антону Кольцову 49 лет, он уроженец Череповца. Окончил Ярославскую медицинскую академию по специальности «педиатрия» и Череповецкий госуниверситет по специальности «обработка металлов». С 2000 по 2012 год работал в ЗАО «Фирма Стоик», в 2010 году прошел переподготовку в РАНХиГС (так называемая школа губернаторов), а затем возглавил управление охраны труда ПАО «Северсталь». С 2016 года — первый заместитель губернатора Вологодской области, с 2017-го по совместительству — глава правительства региона.
По словам Владимира Рогова, параллельно с назначением Антона Кольцова «в Запорожской области приступили к формированию правительства». «Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам»,— пояснил господин Рогов.
Напомним, что ранее в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) высадился целый десант российских региональных чиновников. Так, премьер-министром ДНР стал выходец из Минпромторга РФ Денис Хоценко, заместителем руководителя администрации главы ЛНР — бывший вице-губернатор Липецкой и Ульяновской области Александр Костомаров, первым вице-премьером ЛНР — бывший челябинский вице-губернатор Владислав Кузнецов, а зампредом правительства ДНР — помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев.