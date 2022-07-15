Время работает против Ангелины Солдатовой из Томска: ее сколиоз неумолимо растет. Позвоночник уже искривился на 55 градусов, это очень много. Сильно болит спина, начинают сдавливаться внутренние органы, а это сулит еще большие проблемы. Ангелине уже сделали операцию. Она мало помогла, а реабилитация проходила так тяжело, что снова подвергать девочку таким мучениям просто нельзя. Нужна новая операция по совершенно другой технологии, которую государство пока не оплачивает. И поэтому сегодня день Ангелины: мы начинаем сбор на ее лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После первой операции Ангелина заново училась ходить, все давалось через боль

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ После первой операции Ангелина заново училась ходить, все давалось через боль

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

В три года мама Саша повела Ангелину в танцевальный кружок для самых маленьких. У нее сразу стало хорошо получаться, только страшно было заходить в зал без мамы. Поэтому решили отложить, вернулись через год. Ангелине все давалось легко, за несколько лет она освоила современные и классические танцы, акробатику.

— Тренер называл Ангелишу гуттаперчевой девочкой,— вспоминает Саша.

Маленький коллектив из Томска выступал на конкурсах, получал призы. Один раз — Ангелине было тогда восемь — даже выиграли путевку в Артек. Но поехать туда уже не получилось.

— Дочка вернулась с очередной тренировки и стала жаловаться на боль в спине,— рассказывает Саша.

Родители думали, ничего особенного, бывает же, что у ребенка что-то болит. «Может, от мороженого пройдет?» — подмигнул папа. Но Ангелина показала удивительную сознательность, которую еще не раз проявит. Сказала: нет, как-то не так болит, пойдемте лучше к врачу.

После снимка ее сразу госпитализировали, даже не дали съездить домой за вещами. У нее обнаружили спондилолистез — один из позвонков сместился относительно соседнего. Не в танцах была причина, нагрузки только выявили врожденный дефект — недоразвитие нескольких позвонков. Они-то и подвели. Жизнь изменилась, танцы закончились.

— Мы ее как хрустальную вазу берегли,— говорит Саша.— Все было нельзя: кататься на велосипеде, на роликах, сидеть, поджав ноги. Сначала дочка плакала, но потом собралась и сама стала следить, чтобы не делать, чего нельзя. Однажды даже врачу на ЛФК сказала: нет, это упражнение мне запрещено.

Но без операции не обошлось, ее делали в Новосибирске. В десять лет Ангелине установили небольшую конструкцию, соединившую между собой два съехавших позвонка. О том, что было после операции, Саша вспоминает с ужасом. Дочка заново училась ходить, все давалось через боль. Реабилитация заняла год.

Вернувшись из Новосибирска, Ангелина заявила, что станет врачом. Хирургом страшновато, поэтому — стоматологом. Стала читать книжки по биологии. Снова пошла в школу, не захотела, чтобы учителя к ней ходили: сидеть одной дома тоскливо. Договорились, что, если болит спина, девочка может встать прямо посреди урока или даже уйти домой.

И тут появилась новая проблема — сколиоз. Раньше он был небольшой, а теперь стал расти почти на градус в месяц и дошел до 55 градусов. Но идти на еще одну операцию и, соответственно, реабилитацию казалось просто невозможным.

— Однажды мы по телевизору увидели передачу про операции, которые делает хирург Сергей Колесов,— рассказывает Саша.— Поняли, что именно это нам и нужно, списались с ним. Поехали на осмотр в Москву. И он взялся нас оперировать.

Колесов продвигает относительно новый метод — без использования жесткой конструкции. Шурупы, вкрученные с выпуклой стороны искривления, стягивают специальным шнуром — кордом. Благодаря этому изгиб уменьшается. Кроме того, корд тормозит рост позвонков с выпуклой стороны, но не мешает им расти с вогнутой. Так что и после операции сколиоз будет уменьшаться. И реабилитация после такого вмешательства легче.

Операция должна изменить жизнь Ангелины.

— Я так мечтаю, что она опять станет как все, что ей больше не придется краснеть и прятать дефекты в одежде оверсайз,— говорит Саша.

А кое-что изменилось прямо после первой встречи с доктором. Он Ангелине очень понравился — все объясняет, не кичится.

— Но только,— призналась девочка маме после поездки,— он говорит, что стоматолог — это не совсем врач, мелочами занимается.

Так что Ангелина подумала-подумала и решила стать акушером. Помогать детям появиться на свет — это точно не мелочь.

Только сначала надо вылечиться. Государство операцию с помощью кордов не оплачивает, Ангелине очень нужна помощь.

Для спасения Ангелины Солдатовой не хватает 745 428 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Ангелины грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация с течением времени будет увеличиваться, повышая риск сердечно-легочной недостаточности. Учитывая возраст ребенка и потенциал роста, требуется вертикальная фиксация и коррекция позвоночника по щадящей технологии VBT, позволяющей сохранить его подвижность. Операция предотвратит осложнения, прогрессирование деформации. После восстановления качество жизни Ангелины значительно улучшится, она сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками». Стоимость операции 1 326 428 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 550 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 745 428 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Солдатову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Александры Павловны Солдатовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Алексей Каменский, Томская область