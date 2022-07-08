Из свежей почты

Лиза Рябикина, 12 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 172 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 29 000 руб.

Дочь родилась бездыханной, на вторые сутки начались судороги. Выписали нас только в три месяца, развивалась Лиза с отставанием. Руки и ноги были скованы спастикой, иногда случались сильные судороги. В год с помощью Русфонда мы начали лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Дочка ожила, начала видеть и слышать, реагировать на голоса, двигаться. Но проблем еще много. Правая нога короче на 2 см, искривился позвоночник, есть подвывихи тазобедренных суставов. Сидит дочь с опорой, может только перевернуться со спины на живот. Сейчас нас ждут на очередной курс лечения, и мы снова просим помощи в оплате. Наталья Рябикина, Забайкальский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Наша цель — коррекция тонуса мышц, развитие моторики и речи».

Вова Ткаченко, 6 лет, синдром Апера, требуется ортодонтическое лечение. 132 500 руб.

Внимание! Цена лечения 281 500 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 130 000 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 19 000 руб.

Лицо новорожденного сына было плоским, глаза широко расставлены, нос деформирован. Пальцы на руках и ногах срослись. Врачи выявили синдром Апера, при котором неправильно развиваются кости лица, кистей и стоп. Сын перенес семь операций по разделению пальцев и три — на черепе. Это был сложный этап нашей жизни, спасибо Русфонду за поддержку! Но лечение не окончено. Из-за недоразвития челюстей зубам Вовы не хватало места, жевать он не мог. С двух лет сын проходит ортодонтическое лечение в Москве. Его надо продолжить, чтобы нормализовать прикус. Татьяна Свиридова, Алтайский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо продолжение лечения с использованием съемных и несъемных расширяющих аппаратов».

Ксения Лумпова, 17 лет, приобретенная апластическая анемия сверхтяжелой формы, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация неродственного донора, доставка трансплантата. 213 324 руб.

Внимание! Цена подбора, активации и доставки 931 324 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 000 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» – 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 18 000 руб.

Год назад у Ксении появились синяки на теле, стала идти носом кровь, дочь очень ослабла. Анализ выявил сильное снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов и лейкоцитов. Оказалось, костный мозг не вырабатывает достаточно кровяных клеток, врачи начали переливания крови. Но это не помогло, как и два курса иммунодепрессивной терапии. Единственный шанс — ТКМ. Родственного донора у Ксении нет. К счастью, потенциальные неродственные доноры есть в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Но государство не оплачивает подбор и активацию донора, а мне такую сумму не собрать. Наталья Лумпова, Омская область

Заведующая отделением НМИЦ имени В. А. Алмазова Юлия Диникина (Санкт-Петербург): «Организацией подбора и активации неродственного донора, доставкой трансплантата занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Алиса Ковалева, 5 лет, врожденная деформация левой стопы, требуется хирургическое лечение. 148 160 руб.

Внимание! Цена лечения 180 160 руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 32 000 руб.

Алиса родилась с подвернутой и согнутой левой стопой, пятка была высоко поднята. После гипсований дочке сделали ахиллотомию, затем она носила брейсы. Ножка выпрямилась, но в три года снова начала подворачиваться. Ортопед провел повторное лечение. Все было хорошо до января этого года, когда опять появились признаки рецидива. Левая стопа снова подворачивается внутрь, пятка плохо опускается. Дочке готовы помочь в ярославской клинике «Константа», но нужную сумму нам с мужем никогда не собрать. Анна Ковалева, Самарская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Планируется курс гипсований и перемещение передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, задний релиз левой стопы».

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