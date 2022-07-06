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Коммерсантъ FM
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Я милого узнаю по поддержке

Социологи опросили москвичей о главных качествах кандидатов в районные депутаты

Москвичей мало заботит партийная принадлежность кандидатов в муниципальные депутаты, но они намерены уделять внимание тому, кто их поддерживает — столичная власть или оппозиция. Это следует из очередного опроса социологической службы Russian Field, проведенного в преддверии осенних выборов в столичные райсоветы. Это значит, что «политика как противостояние» в Москве закончилась, считает эксперт.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Russian Field проводит серию инициативных электоральных исследований перед муниципальными выборами в Москве путем уличного опроса во всех административных округах столицы. Выборка — 2 тыс. человек, статистическая погрешность не превышает 2,19%. Данный опрос проведен с 29 июня по 1 июля.

Наиболее значимым критерием при выборе кандидата москвичи считают его образование: 80,6% респондентов заявили, что для них это «определенно важно» или «скорее важно». Следом идет опыт работы депутатом, на который обращает внимание 61,2% опрошенных. Наименее важными критериями оказались пол будущего депутата (13%) и его партийная принадлежность (36%).

Несмотря на безразличие к партии, от которой выдвигается кандидат, москвичей живо интересует его политическая позиция. Так, 58,6% опрошенных заявили, что поддержка со стороны мэра Сергея Собянина является важным критерием, и только 38,2% отметили важность поддержки со стороны оппозиции. Здесь итоги опроса предсказуемо зависят от возраста респондентов: если для молодых людей (18–29 лет) одинаково значима как близость кандидата к власти, так и его оппозиционность (58% в обоих случаях), то в категории 60+ наблюдается явная симпатия к «команде Собянина» (67% против 38%). Кроме того, в вопросе поддержки со стороны мэра заметна гендерная дифференциация: она важна для 68% женщин и только для 53% мужчин.

Среди характеристик, волнующих респондентов в меньшей степени,— основное место работы (важным это считают 52,1%), возраст (43,7%) и национальность (37,4%).

В то же время подавляющее число москвичей (83,6%) пока просто не знают о предстоящих в сентябре муниципальных выборах. С момента предыдущего опроса (15–17 июня) осведомленность респондентов выросла всего на 0,6 процентного пункта (п. п.). Тем не менее принять участие в выборах планируют 53,6% опрошенных (на 3,9 п. п. меньше, чем двумя неделями ранее), а доля горожан, готовых проголосовать онлайн, снизилась на 1,8 п. п. (до 42,7%).

Что касается партийных предпочтений (у респондентов спрашивали, за кого бы они проголосовали на выборах в Госдуму), то показатели трех партий за две недели несколько просели. «Единой России» (ЕР) отдают предпочтение 34% москвичей (–2,5 п. п.), КПРФ — 8% (–1,5 п. п.), «Яблоку» — 3,2% (–0,7 п. п.). У ЛДПР рейтинг вырос до 11,3% (на 0,9 п. п.), а у «Новых людей» и «Справедливой России — За правду» остался неизменным (4,8% и 3,8% соответственно). При этом ЕР и «Яблоко» имеют самые высокие антирейтинги (соответственно 24% и 22,6%).

На муниципальных выборах избиратели традиционно уделяют меньше внимания партии, от которой выдвигаются кандидаты, а те, в свою очередь, реже делают акцент на своей партийности, говорит руководитель проектов Russian Field Артемий Введенский: «Кандидат на муниципальных выборах — это скорее добрый сосед, чем член федеральной политической силы». По словам социолога, связь кандидата с московской властью дает избирателю надежду, что у него хватит ресурсов для решения проблем, а связь с оппозицией «значит отстаивание интересов, акцентирование внимания на темах, о которых власть говорить не стремится». «Субъект выдвижения не будет играть значительной роли для избирателя, за исключением партий с высоким антирейтингом. В этих случаях кандидаты стараются закрепиться за повесткой или позицией: программа "Мой район" у ЕР, критика власти у "Яблока"»,— резюмирует господин Введенский.

По мнению политолога Константина Калачева, результаты опроса показывают, что «политика как противостояние в Москве закончилась». «Желание послать месседж Кремлю перестало работать, людей волнует местная повестка, а в ней поддержка Собянина определяет будущую полезность кандидата в решении местных проблем. Поэтому роль партийных брендов снижается». Исключением является только ЕР, поскольку у ее кандидатов «в отношениях с властью нет проблем», добавляет эксперт: «Те же, кто обращает внимание на партии в поисках альтернативы, будут разрываться между КПРФ и "Новыми людьми"».

Андрей Прах, Анастасия Корня

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